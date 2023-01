Hombre se hace novio de una muñeca luego de que su prometida lo abandonara

Pese a que vivimos en tiempos modernos, hay muchos que aún anhelan con encontrar a esa persona especial, con la cual puedan formar una vida en pareja, en búsqueda de la realización personal y de ese amor que se necesita para continuar en el camino

Sin embargo, es bien cierto que el amor no es una cosa que se pueda tomar a la ligera, ya que en ocasiones puede llegar a ser sumamente complicado, pues no es fácil encontrar a esa persona especial con la que todo se compagine para así pasar el resto de los días a su lado.

Ejemplo de ello tenemos el caso de un carpintero australiano de 54 años llamado Rod, quien vive en la zona rural de Nueva Gales del Sur y quien se ha convertido en noticia a nivel internacional luego de que decidiera sanar su corazón roto, nada más y nada menos que al lado de una muñeca.

Así como lo lees… Rod asegura que ha tenido una vida amorosa bastante complicada y cuando creía que todo marchaba bien, su última novia, con la que creía tenía una relación sumamente estable y con quien había decidido dar el siguiente paso, terminó por abandonarlo.

Tras vivir esa desilusión amorosa y viviendo años con el corazón roto, en 2021 Rod tomó la decisión de comprar una muñeca por internet que le costó $2,064 dólares, a la que llamó Karina y a quien convirtió en su nueva pareja y compañera de vida.

Según informó The New York Post, a los 2 meses de haber adquirido la muñeca, este hombre, en vísperas de Navidad, decidió presentársela a su madre como su pareja, lo cual no fue bien visto por la mujer; sin embargo, la señora de 85 años, tras largas charlas con su hijo, finalmente aceptó a su “nuera” e incluso, le compró ropa y joyas para que pudiera verse bien.

Tiempo después, Rod quería que su romance floreciera, así que decidió comprar una nueva muñeca a la que llamó Lauren y a quien el sujeto la describe como la hermana de Karina.

Y aunque todo esto parece algo sumamente extraño, para hacer la historia aún más surrealista, hace poco tiempo apareció una mujer de carne hueso llamada Jenny, quien vive en Vietnam y la cual conoció a Rod en redes sociales. Tras intercambiar mensajes, entre ellos surgió el amor y ahora sostienen una relación a distancia e incluso, ya se han comprometido.

Jenny no tiene ningún problema de la relación que su pareja sostiene con sus muñecas, ya que sabe el papel que estas desempeñan en su vida.

Quienes conocen a Rod aseguran que desde que adquirió a la muñeca Karina, no solo ha mejorado en cuanto a habilidades sociales, también se empezó a interesar por la fotografía e incluso maneja una cuenta de Instagram donde sube posteos de este juguete sexual. Pero quizá lo mejor que le pudo pasar a Rod fue conseguir un contrato con un fabricante chino para fotografiar material promocional de sus muñecas para adultos. View this post on Instagram A post shared by Karina (@karina_luvly)

