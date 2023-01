LeBron James hace historia en la NBA y rompe la marca de los 38,000 puntos

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, no deja de demostrar que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos a pesar de las críticas que suele recibir; a lo largo de su carrera ha roto varias marcas y alcanzado un gran número de premios, por lo que es indiscutible la capacidad de juego que posee en el tabloncillo.

La última muestra de estas hazañas la registró este domingo en el partido contra los 76ers de Filadelfia, cuando la figura logró un total de 35 puntos en el juego para batir la marca de los 38,000 puntos anotados a lo largo de su carrera; esto le permite a James convertirse en el segundo jugador en toda la historia del deporte en lograr dicha marca, quedando solo detrás del legendario Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James se lució con 35 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, 1 robo y 1 tapón que le permitieron mantenerse como el líder ofensivo de su equipo, el cual no atraviesa el mejor momento de la temporada al ubicarse en la posición número 13 de la Conferencia Oeste de la NBA con un récord de 19-23.

Ahora, LeBron se encuentra a la caza de la marca de Kareem Abdul-Jabbar, quien es el máximo anotador histórico de la liga con 38,387 puntos en temporada regular. El punto positivo para el alero es que de continuar con sus amplios números podría romper dicha marca esta misma temporada, ya que solo los separan 387 tantos.

Si James mantiene un ritmo de 30 puntos por partido, apenas necesitaría 13 juegos para superar la marca de Kareem e incluso superarla por mucho para antes de terminar la campaña.

Con respecto al juego, los Lakers volvieron a sufrir una dura derrota ante los 76ers de Filadelfia, equipo que les ganó apenas por un punto al dejar un marcador final de 112-113.

“Es frustrante llegar en esa posición al final del partido y no poder salir con la victoria. Conseguimos pararles, nos dimos la oportunidad de ganar y no ejecutamos como debíamos… Estamos jugando un buen baloncesto. Simplemente no estamos ganando partidos”, dijo LeBron tras culminar el encuentro.

