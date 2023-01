Ana Jurka muy sexy dice: “A los 38 me acerco más a mi década soñada”

“A los 38 me acerco más a mi década soñada”… Así lo reveló Ana Jurka, acompañando su confesión con una foto muy sexy y elegante. Sí, la presentadora de ‘En Casa con Telemundo’ estuvo de cumpleaños y dio no solo un mensaje poderoso, sino hasta hizo público su deseo.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista hondureña que se destacó el año pasado por su gran cobertura de la Copa Mundial Qatar, quiso dejar el siguiente mensaje en un día tan especial, el de su cumpleaños número 38, a dos de lo que ella llama su década soñada, ‘los 40’s’.

“Gracias por tanto cariño en mi cumpleaños! Hoy a mis 38 puedo decirles que me siento más bendecida que nunca, porque mientras Dios tenga bien a mi familia y a quienes quiero, el resto vendrá en el momento adecuado.

A mis 38 me acerco más a mi década soñada, los 40s… lo vengo diciendo desde que tengo 21 y espero que no me decepcione cuando llegue ahí 😜… sigo creciendo, sigo aprendiendo, siento que me falta mucho por vivir y por hacer, ese sentimiento en sí, es ya una bendición! Porque mientras tenemos salud y las ganas para cumplir un sueño, tenemos vida! Y ese milagro es el más grande de todos los regalos.

Después de reflexionar lo que hice a los 37, hoy le pedí a Dios que este año me permita darle el máximo a mi familia y amigos, que me de más energía para cumplir mis metas, seguir trabajando en el lugar que amo y ahora con mas fuerza y como yo quiero hacerlo. Pero sobretodo que sea El quien decida y me lleve de su mano, porque nada de lo que he logrado hasta ahora lo he hecho sola y amo sus sorpresas. Gracias a todos! Que Dios les de todo lo que me desean y mas!”, escribió acompañado de la siguiente foto.

Ana Jurka, periodista y presentadora deportiva, es una de las latinas defensoras y que lucha por un espacio justo para las mujeres en un mundo profesional, como lo es el deporte, que ha sido dominado -y sigue aún- por lo hombres.

De hecho, en entrevista exclusiva con nosotros en el pasado ha hablado precisamente de eso: “Estamos viviendo un momento muy lindo las mujeres, pero no estamos ni cerca de estar en lo que deberíamos estar. Tengo el privilegio de trabajar en una empresa como Telemundo que sí ha tomado muy en serio el rollo de la diversidad, de la inclusión, de decir esta persona es buena y le voy a dar el trabajo basado en su rendimiento… Habemos muchas que hemos ido subiendo porque hemos demostrado que sí podemos hacer el trabajo, pero todavía estamos muy lejos de decir que este no es un mundo de hombres“.

Pero desde su espacio ha demostrado que su talento no tiene que ver con su género, sino con su éxito el que demuestra a diario tanto ‘En Casa con Telemundo’, como en deportes Telemundo y que, como te hemos dicho al principio y en el especial de los mejor de la tele en el 2023, se ha destacado por su gran cobertura en el Mundial Qatar junto a Andrés Cantor.

REVIVE ESTA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS HACE UN TIEMPO A ANA JURKA:

