Desde un yate, Niurka Marcos presume su escultural figura al ritmo de Celia Cruz

La vedette Niurka Marcos empezó el año con muy buenas vibras y alegre, debido a que así se ha dejado ver en la red social de la camarita, donde además aprovecha para derrochar sensualidad para que sus más de dos millones de seguidores disfruten. A su vez, se le puede apreciar en un yate, mientras que su escultural figura destaca en medio de la naturaleza.

Además, demostró el ritmo que lleva en la sangre con una canción de Celia Cruz. Por ello, comenzó a bailar mientras la grababan, al tiempo que lució un traje de año azul de dos partes que dejó poco a la imaginación de sus fanáticos.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que los seguidores se tomaron el tiempo para dedicarle algunas palabras por el audiovisual compartido, y es que muchos quedaron encantados con el baile que realizó mientras que al fondo se puede apreciar parte de la naturaleza.

Varios de los internautas coincidieron en las impresiones, y es que se trata del cuerpo de Niurka a sus 55 años. Por ello, hubo una usuaria de la plataforma que expresó que le gustaría verse como ella cuando pase los 50. Sin embargo, no fue lo único que vieron porque otros destacaron que ella constantemente comparte sus rutinas de ejercicios.

“Mis respetos, qué bonito cuerpo”, “Bendito, esta mujer se manda tremendo cuerpo”, “La cuerpa, duélale a quien le duela”, “Cuerpazo de esta mujer”, “Ese último movimiento me lo tengo que aprender”, “Tremenda bailarina y no necesito decir el cuerpo que se carga señores”, “Cuando tenga tu edad me quiero ver como tú”, “Ella es muy constante en sus ejercicios, pero también su genética”, “Amiga, pero te aventaste los pasos prohibidos”, “Quiero ser como ella a mis 50”, “Ritmo y cuerpazo”, “Eres lo máximo, cariño. Te admiro”, “No es solo cuerpazo, también el rostro y unos ojazos preciosos”, “Esa señora le pasa el tiempo y se pone como el vino”, “Ella sí es bailarina”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Niurka Marcos a sus 55 años desfila con la ropa de su hija y repite sus expresiones corporales

· Niurka Marcos revela su rutina de ejercicios en traje de baño y presume sus atributos a sus 55 años

· Niurka Marcos deja a un lado su pasado con Juan Vidal y está buscando “otro galán”