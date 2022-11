Niurka Marcos deja a un lado su pasado con Juan Vidal y está buscando “otro galán”

La vedette Niurka Marcos hace tan solo unas pocas semanas se encargó de anunciar que se había separado de Juan Vidal, luego de haber mantenido algunos meses de relación sentimental. A su vez, también había manifestado que, pese a seguir “enamorada” de él, ya estaría en la búsqueda de otra pareja.

La cubana detalló que todo lo que llegó a vivir con el actor dominicano sin duda se terminó convirtiendo en una unión amorosa “tóxica”, lugar del que se pudo retirar sin heridas, al tiempo que explicó que generalmente tiene a algún enamorado esperando que ella esté sola.

“Inicié, viví y concluí una relación tóxica, salí ilesa y además ya estoy en busca del otro galán. Yo siempre tengo pretendientes esperando a que alguien se apend***”, comenzó diciendo a los medios de comunicación.

Marcos hace algunos días ofreció una entrevista donde dio detalles de lo que vivió con Juan, al tiempo que se le vio botando lágrimas, hecho que llevó a los reporteros a consultarle si realmente él había sido el motivo de su llanto delante de todos.

“Si yo hubiera llorado lo digo, pero yo no lloré en ese momento por él y pueden verificarlo. No hay ninguna frustración ni ninguna lloradera, yo dije claramente en el live lo que había pasado, me puse sentimental cuando estaba hablando con mis seguidores”, dijo sobre su sollozo.

La también actriz volvió a nombrar a Cynthia Klitbo, debido al escándalo que se generó tras los presuntos maltratos que recibió por parte de Vidal Gil, así como las supuestas deudas. Por ello, explicó que la situación hubiese sido mucho más sencilla si hubiese tomado el celular para llamarla y darle una advertencia.

“Ella me hubiera llamado por teléfono para decirme ten cuidado, pero ella enseguida quiso figurar y mis escándalos yo los inicios, los desarrollo y los acabo. No invito a nadie, ni responsabilizo a nadie”, aclaró a la prensa.

Niurka Marcos anuncia su separación de Juan Vidal

A través de su cuenta personal de Instagram la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ durante su segunda temporada compartió un video donde quiso dejar en evidencia el narcisismo de Juan Vidal, lo que habría hecho que la relación finalizara.

Sin embargo, días después dio una entrevista donde quiso explicar lo que todavía sentía por él.

“Estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada todavía de Juan, aunque yo pueda controlar mis sentimientos por la vida e enseñó, todavía me duele”, expresó a Imperiobbnius.

