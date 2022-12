Niurka Marcos revela su rutina de ejercicios en traje de baño y presume sus atributos a sus 55 años

La vedette Niurka Marcos en diversas oportunidades ha manifestado que le encanta el hecho de hacer ejercicios para mantener su figura lo más cuidada posible y así poder lucir cualquier tipo de vestuario sin ningún tipo de complejos, debido a su tonificado abdomen que tiene a sus 55 años.

No sería la primera vez que ella comparte con sus más de dos millones de seguidores de Instagram lo que son sus rutinas para mantenerse así de conservada. Sin embargo, detalló que en la vida todo es cuestión de constancia para poder lograr los resultados que se desean en cualquier aspecto.

Después de haber anunciado que su relación amorosa con el actor Juan Vidal había llegado a su fin, la cubana no ha parado de mostrarse con una sonrisa en su rostro cada vez que tiene un lente de la cámara al frente.

“A darle duro mi gente que no hay que parar“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

A su vez, los comentarios de sus seguidores de la red social de la camarita no se hicieron esperar, debido a que varios de ellos aprovecharon algunos segundos para resaltar y deleitarse con los atributos que tiene la cubana, al tiempo que es indiscutible que entrena de una manera bastante atrevida, pero, aparentemente bastante cómoda para ella.

Además, los internautas calificaron como un hecho motivador que suba este tipo de videos en la plataforma, pues se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos de quienes día tras día se mantienen activos al contenido que ella sube a sus distintas redes.

“Qué cuerpazo mi amor, eres muy linda”, “Waoo Niurka tiene el real cuerpazo”, “Espectacular”, “Hermosa”, “Guapa”, “Gracias por la motivación”, “Cada día más bella como los vinos”, “Y tus perritos siempre te acompañan, qué bellos”, “Estuve enferma esta semana y no pude hacer ejercicio como quería. Gracias por estas publicaciones motivacionales, no pararé”, “Siempre con actitud positiva”, “Qué chulo el perro cuidándote”, “Mi vida, qué daría por una noche contigo”, “Felicidades, te admiro por todo. Dígame para el ejercicio no te rindes”, fueron las expresiones que se registraron en el post.

