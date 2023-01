Esposo de Ana Walshe, mujer desaparecida en Massachusetts, fue acusado de asesinato

Se emitió formalmente una orden de arresto acusando a Brian Walshe de asesinato contra su esposa Ana Walshe, una madre de tres hijo de Massachusetts que ha estado desaparecida desde el comienzo del año, informó el fiscal de distrito de Norfolk, Michael Morrisey.

Brian, de 47 años, se declaró no culpable la semana pasada de engañar a los investigadores sobre sus acciones al momento en que desapareció su esposa. Actualmente está detenido en la Casa Correccional del Condado de Norfolk, y será transportado al Tribunal de Distrito de Quinci para ser procesado por el cargo de asesinato el miércoles, señaló Morrisey.

“Es probable que se presenten detalles adicionales en la investigación y la evidencia en apoyo de esos cargos en la lectura de cargos, pero no se divulgarán en este momento”, apuntó el fiscal.

La orden de arresto se produjo dos semanas después de que Ana Walshe fuese reportada como desaparecida en su lugar de trabajo, comenzando así una búsqueda masiva.

Hasta el momento los investigadores han encontrado posibles pruebas contundentes como sangre y un cuchillo ensangrentado en el sótano de la casa de la familia en Cohasset, de acuerdo con los fiscales.

Asimismo, se encontraron registros en internet en el que el sospechoso hizo búsquedas sobre cómo desmembrar y deshacerse de un cuerpo. También fue hallada una sierra para metales y aparentes manchas de sangre, según fuentes policiales.

Brian Walshe le dijo a los investigadores que vio a su esposa por última vez a comienzos del 1 de enero cuando salió de su casa en un viaje compartido o en taxi para dirigirse al aeropuerto y viajar a Washington D.C. para su trabajo de bienes raíces, agregando que la mujer hizo mandados para su madre más tarde ese día y tomó un helado con uno de sus hijos al día siguiente.

No obstante, los fiscales señalaron que no hubo evidencia de que Ana Walshe haya llamado para que la llevaran o llegara al aeropuerto, y en una declaración jurada penal, la policía señaló que no hubo evidencia de que Ana Walshe hiciera mandados para su madre en Año Nuevo.

Asimismo, descubrieron un video de vigilancia que mostraba a Brian en un Home Depot comprando $450 dólares en artículos de limpieza, además de trapeadores y un balde de lonas el 2 de enero.

La declaración jurada describió las declaraciones de Brian como un “claro intento” de engañar y retrasar a los investigadores. Asimismo, la fiscal Lynn Beland apuntó en la corte la semana pasada que sus declaraciones le dieron tiempo para “limpiar evidencia o deshacerse de ella”.

La desaparición de Ana fue denunciada el 4 de enero por parte de Tishman Speyer, luego de que no se presentara a trabajar.

Con información de CNN

