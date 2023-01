Kerly Ruiz aconseja a las mujeres con tips de novia tóxica: “Yo huelo la ropa”

La conductora Kerly Ruiz asegura que a sus 37 años ya entiende el motivo de su soltería, y es que durante una transmisión de ‘Siéntese quien pueda’ reveló detalles de su personalidad cuando tiene una pareja sentimental. A su vez, aconsejó a las mujeres que observan el programa y una de las cosas es revisar a aquellos que siguen en las redes sociales.

“Amiga, gracias a toda tu explicación y tus bellas palabras entendí… que estoy soltera por celosa y tóxica. Fíjense ustedes, yo soy de las mujeres que le encanta ver si mi pareja a quién sigue, a quién le da like, es más, si mi pareja monta una foto y tiene lentes le doy zoom para ver quién sale en el lente. Soy de las que llego y toco el carro y si está caliente puedo detectar a qué hora llegó a la casa”, comenzó diciendo la venezolana.

Sin embargo, continuó dando pormenores, pues aseguró tener el olfato bastante desarrollado para terminar detectando en la ropa del hombre cualquier tipo de olor que no sea frecuente. Además, explicó que es necesario revisar el celular de la pareja que tenga, y para evitar que se gaste el dinero con otra deberán darle la mitad de la quincena.

“Yo huelo la ropa porque este olfato está muy bien desarrollado porque sabe de qué marca, qué estilo y de quién era el perfume, es más, yo agarro el teléfono y si dice Carlos carpintero, es Carla, así que cuidado. Si dice Marcos es María, no crean en eso muchachas, revisen el teléfono… los mensajes directos. El hombre que esté conmigo la mitad de la quincena es mía para que no se la gaste con la otra”, añadió en el programa.

“No para vivir así quédese sola mija. Eso no es vida”, “Igualito les montan cachos”, “Si tengo que revisar y buscar no estoy con nadie, el que quiere estar, está”, “La gente mientras más tóxica es, más cacho le montan, lo mejor es estar con una persona que te genere paz”, “Ella es una muy buena presentadora y a la vista un botón!! No lo tomen a mal, es solo farándula”, “Mi niña cuánto daño te hicieron?“, “No le creo, ella es una mujer que demuestra seguridad, pero esas cosas venden”, “O sea, NO TIENES VIDA PROPIA”, “No te da pena decir eso? Medícate”, “Con razón está soltera”, “Lo de la quincena me encanta”, “Qué bueno que reconoció que es tóxica”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

