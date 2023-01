Orbelín Pineda calienta los corazones mexicanos y habla sobre su futuro en el AEK de Atenas

El futbolista mexicano, Orbelín Pineda, se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro del AEK de Atenas y especialmente de los jugadores aztecas en toda Europa al realizar grandes actuaciones en la Superliga de Grecia, por lo que su futuro se encuentra en un punto en el que no se sabe que será de su carrera.

El jugador está cada vez más cerca de culminar su etapa de seis meses de préstamo con el AEK, por lo que existe la duda sobre si el equipo tomará la decisión de extender su permanencia o tendrá que buscar otra institución que desee hacerse con sus servicios para el próximo periodo del fútbol internacional.

Recientemente Pineda sostuvo una entrevista con Fox Sports en la que aseguró que ni él mismo tiene conocimiento sobre cuál será su próximo destino tras culminar su préstamo con el AEK, lo que genera aún más intriga para la amplia fanaticada que posee en México.

La ficha del atacante azteca sigue perteneciendo al Celta de Vigo, por lo que es casi seguro que busquen otro equipo al cuál puedan enviarlo para seguir manteniendo su buen desempeño hasta el verano y ahí tomar la decisión de unirlo a sus filas para la próxima temporada o la de venderlo a uno de los clubes en los que ya jugó.

🔥 "LA CONFIANZA DEL ENTRENADOR ES LA BASE PARA EL FUTBOLISTA… MATÍAS CONFÍA EN MÍ Y YO EN ÉL"



¿Qué pasó en el Celta con Coudet? La confianza lo es todo, y Orbelín la tiene en el AEK ⚽



🚨 "EL TÉCNICO TENÍA SUS RAZONES, ES PUNTO Y APARTE" #FSRadioMX pic.twitter.com/IqV2IEorT5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 16, 2023

“Esa pregunta me la han hecho demasiado de mis compañeros. La verdad, soy sincero, no sé qué vaya a pasar en estos meses. Lo que sí es que les dije que voy a dar lo mejor de mi. No sé en qué equipo vaya a estar, si me vaya a quedar, pero esperemos que sea un equipo bueno. Si me toca estar de nuevo acá vamos a hacer posible para seguir bailando y seguir disfrutando”, expresó.

En cuanto a su gran rendimiento y mejoría física, el “Maguito” Pineda destacó que la confianza del entrenador es uno de los principales puntos para desarrollarse; sostuvo que Matías Almeyda ha sido parte fundamental de este esquema para ser mejor futbolista.

“Creo que la confianza del entrenador es la base para un futbolista. Que te dé la confianza es clave para que puedas mostrarte lo más que puedas y creo que se pueden dar los resultados. En este caso tengo totalmente la confianza de Matías”, concluyó el jugador mexicano que hacía vida en la Máquina de Cruz Azul antes de abandonar la Liga MX.

En lo que va de temporada en la Superliga de Grecia, Pineda ha disputado un total de 18 partidos en los que ha marcado seis goles y brindó dos asistencias.

Contenido relacionado

–Chivas de Guadalajara recibe buenas noticias sobre la lesión de Alexis Vega

–Chelsea quiere fichar al ecuatoriano Moisés Caicedo y podría pagar una suma histórica

–Día para el olvido: Guillermo Ochoa sufrió la peor goleada de su carrera ante el Atalanta