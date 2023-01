Cuáles son las tres compañías de Estados Unidos en el Top Ten de las empresas más sostenibles de 2023

Corporate Knights, empresa líder en investigación y medios de economía sostenible, dio a conocer “Las 100 empresas más sostenibles de 2023”, misma que contiene en su Top Ten tres compañías estadounidenses: Schnitzer Steel Industries, Autodesk Inc y Evoqua Water Technologies Corp.

“Con la guerra de Rusia en Ucrania elevando los precios de la energía a niveles récord y el mundo experimentando desastres climáticos sin precedentes, nunca ha sido más importante para las empresas reducir sus emisiones y duplicar la sostenibilidad”, señaló Corporate Knights.

El ranking Global 100 de este año de las empresas más sostenibles del mundo, ahora en su decimonovena edición, revela que la transición está cobrando impulso y que las empresas que se toman en serio la sostenibilidad están prosperando financieramente.

Ralph Torrie, director de investigación de Corporate Knights, dice que el aumento de los precios del petróleo ha estimulado el crecimiento de las energías renovables, los edificios inteligentes, los vehículos eléctricos y otras soluciones climáticas, incluidas las medidas de economía circular.

“Las 100 empresas globales están brindando los productos y servicios que se necesitan para la transición hacia la sustentabilidad y que formarán la base de la economía emergente del siglo XXI”, comentó Torrie. “Han superado al mercado durante estos últimos años tumultuosos”.

Una quinta parte de las empresas Global 100 tienen su sede en EE.UU., lo que lo convierte en el país líder para los miembros del índice, seguido de Canadá con un 11%. Sin embargo, como región, Europa sigue a la cabeza con un 44%, mientras que Asia Pacífico alberga el 22% de las empresas del ranking.

Los sectores líderes siguen siendo la tecnología de la información (20%) y los servicios financieros (15%). Entre los resultados destacados de las clasificaciones, el banco italiano Intesa Sanpaolo vio un enorme aumento del 234 % en su índice de ingresos sostenibles gracias a una combinación de una mayor exposición a préstamos sociales y ambientales sostenibles y una mejor divulgación.

La clasificación de Corporate Knights de 2023 de las 100 empresas más sostenibles del mundo se basa en una evaluación rigurosa de más de 6,000 empresas públicas con ingresos superiores a los $1,000 millones de dólares. Todas las empresas se califican según las métricas aplicables en relación con sus pares, con el 50% del peso asignado a los ingresos sostenibles y la inversión sostenible.

Top Ten de las empresas más sostenibles de 2023:

1. Schnitzer Steel Industries Inc. (Portland, Estados Unidos)

2. Vestas Wind Systems A/S (Aarhus, Dinamarca)

3. Zarzas ltd. (Sydney, Australia)

4. Socios renovables de Brookfield LP (Hamilton, Bermudas)

5. Autodesk Inc. (San Francisco, Estados Unidos)

6. Evoqua Water Technologies Corp. (Pittsburgh, Estados Unidos)

7. Stantec Inc. (Edmonton, Canadá)

7. Schneider Electric SE (Rueil-Malmaison, Francia)

8. Siemens Gamesa Energías Renovables SA (Zamudio, España)

9. Corporación ferroviaria de alta velocidad de Taiwán (Taipei, Taiwán)

10. Dassault Systèmes SE (Vélizy-Villacoublay, Francia)

Para ver la lista completa, ingrese aquí.

También te puede interesar:

– Best Place to Work revela cuáles fueron las 20 mejores empresas para trabajar en el mundo en 2022

– Encuesta laboral revela lo que los trabajadores estadounidenses valoran en una compañía

– COVID costó $213,000 millones de dólares y 6,600 millones de horas de productividad perdidas a los empleadores en Estados Unidos