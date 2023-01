Demandan a Costco en Estados Unidos por su atún enlatado

Costco deberá enfrentar una demanda colectiva en la que se acusa al club de almacenes de publicidad engañosa en su atún enlatado.

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes la solicitud de Costco de desestimar una demanda colectiva en la que se indica que la compañía anuncia y etiqueta falsamente su atún enlatado como “seguro para los delfines” a pesar de utilizar métodos de pesca que dañan y matan a estos mamíferos, según Reuters.

El producto relacionado con la demanda a Costco es el atún blanco en agua de Kirkland Signature. El paquete incluye ocho latas de 7 onzas se vende por alrededor de $15 dólares.

Las latas de atún son etiquetadas con ilustraciones de delfines en su empaque. La demanda señala que el etiquetado de Costco engaña a los consumidores porque “la triste realidad es que los productos se obtienen utilizando métodos de pesca que lesionan y matan gravemente a miles de delfines y otras especies marinas cada año”.

La demandante Melinda Wright dijo que no habría pagado por el atún de Kirkland Signature o habría pagado menos si hubiera sabido que las afirmaciones de Costco eran engañosas.

Por su parte, Costco dice Wright solo especuló sobre el riesgo para los delfines en el atún que compró pero que la tienda “no hizo ninguna promesa sobre la seguridad de los delfines más allá de usar un logotipo de ‘dolphin safe’ en las etiquetas”.

El juez consideró que las acusaciones eran lo suficientemente plausibles como para proceder, y señaló que los consumidores razonables deducirían del logotipo del atún de Costco que las prácticas de pesca usadas promovían la protección y el respeto por la vida marina. También dijo que, si hay la opción, los consumidores prefieren “abrumadoramente” el atún etiquetado como dolphin safe.

“El juez federal de distrito William Orrick en San Francisco dijo que la demanda colectiva propuesta a nivel nacional alegó plausiblemente que Costco se comprometió de manera fraudulenta a cumplir con un estándar de seguridad de delfines más alto que el que exige la ley federal, y luego rompió su “promesa intensificada”, informa Reuters.

De acuerdo con Eat This Not That, la demanda señala que Costco llegó a un acuerdo con Bumble Bee Foods en 2002 para suministrar el atún para sus productos de la marca Kirkland, y que Bumble Bee admite en su sitio web que utiliza prácticas de pesca con palangre, un método que comúnmente atrapa a otras especies marinas, incluidos los delfines.

