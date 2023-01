Diego Cocca deja la puerta abierta para el fichaje de Diego Lainez con los Tigres de la UANL

El director técnico de los Tigres de la UANL, Diego Cocca, habló recientemente sobre el gran arranque que ha tenido el equipo en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX y especialmente sobre el fichaje de algunos jugadores de gran importancia por parte de la directiva, como lo son Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, quienes llegaron al club con el objetivo de reforzar los puntos débiles registrados en el Apertura 2022.

De acuerdo con el portal Mediotiempo, el estratega se mostró privilegiado de poder comandar a figuras de gran categoría como estas dentro del balompié azteca, por lo que se mostró confiado de poder obtener buenos resultados a pesar de no haber conseguido los jugadores que tenía como primera opción.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me da ilusión y me demuestra lo que es Tigres. Traer a Gorriarán y a Nico Ibáñez es un privilegio, es un desafío, estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, podría llegar uno más, siempre y cuando sea para sumar”, expresó Cocca.

A pesar de estas importantes incorporaciones, el entrenador del cuadro universitario detalló que en los planes del equipo se encuentra el fichaje de otra gran figura que pertenece a la Selección Mexicana, tratándose específicamente de Diego Lainez, quien sería una magnífica pieza para el esquema que Cocca quiere implementar en el club; además, su permanencia en el Real Betis se encuentra en duda por los constantes desplantes del equipo.

“Son jugadores importantes, si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de jugadores”, comentó el estratega.

Lainez, que debutó con las Águilas del Club América el 4 de marzo de 2017, ha defendido los últimos meses al Sporting Braga tras estar cedido por el Betis, equipo en el que inició con buen pie pero posteriormente fue perdiendo protagonismo.

“Son opiniones, cada uno puede opinar lo que le parece. Hablo por mi y voy a buscar los mejores jugadores que pueden rendir en el futbol mexicano, no me interesa la edad, la trayectoria, esto es por rendimiento. Es un equipo con mucha exigencia, y los que estén a al altura estarán con nosotros y los que no, trataremos de trabajarlos”, concluyó Cocca.

Los Tigres de la UANL se ubican actualmente en la primera posición del torneo Clausura 2023 de la Liga MX con un total de seis puntos producto de las dos victorias en sus primeras dos jornadas.

