Servando y Florentino estrenan tema romántico y divertido: ‘Primera Cita’

Después de 10 años sin lanzar un tema grabado en un estudio, Servando y Florentino estrenan ‘Primera Cita’, una canción al estilo de los hermanos Primera en su mejor momento de reinvención.

Manteniendo los ritmos divertidos, el romanticismo como bandera, sin dejar de lado la picardía sutil, los hermano Primera estrenaron esta canción que marca otro nuevo comienzo, ese que iniciaron en el 2022 con una gira mundial que comenzó en abril en Caracas, Venezuela, y terminó en diciembre en Buenos Aires, Argentina.

‘Primera Cita’ fue compuesta por Servando, Florentino, Yasmil Marrufo y Yhonny Atella, y el divertido video, fue grabado en las calles y un bar de Madrid bajo la dirección de Cacho Díaz.

Tal como el título, la historia relata la emoción de cuando es aceptada la propuesta de una primera cita, el encuentro, en donde no todo es como parece, sin embargo la química gana. El bar, las copas, la charla y un final sorpresivo en donde hay una aparición de Carlos Baute y Yasmil Marrufo.

“Quien diría que tú aceptarías, esa propuesta loca que yo te escribí, lanzarnos juntos sin paracaídas. Dijiste que sí, a las 9 pasa por mí…

Parece que la luna se quedó dormida, no quiso salir porque te vio vestida, sí más bella que ella. Parece que la noche hoy va a ser más larga, vamos a bailar hasta el que día salga y ya no hayan estrellas…

Hoy es nuestra primera cita, comenzamos con un café, y si los nervioso no se me quitan con unos tragos me atreveré a decirte cuánto me gustas, que esta noche te ves muy bien, dame, dame solo una excusa para enamorarme en un dos por tres”, dice parte de la letra.

Como te dijimos al principio, este es el regreso de los hermanos Primera a grabar una canción en estudio, lo habían hecho hace un par de años pero para acompañar a Guaynaa con el tema ‘Los Cachos’ dentro del álbum del boricua.

Recordemos que el 2022 marcó el regreso de los hermanos Primera a los escenarios después de 10 años de ausencia y viendo la enorme repercusión que tuvo el streaming ‘En Tu Cuarto’ que hicieron junto a su banda en plena pandemia.

La gira, que se llamó ‘En Tu Ciudad’ y tuvo un plus con ‘El Último y nos Vamos’, en donde repitieron ciertas ciudades alrededor del mundo, visitó cerca de 56 venues con el cartelito de ‘SoldOut’ en todas.

Hubo dos en particular que marcaron historia: la que hicieron en el Estadio Olímpico de Caracas el 10 de diciembre, antes más de 20 mil personas. Y el 16 de diciembre en el emblemático FTX de Miami cantando y bailando durante 3 horas para 18 mil espectadores.

¿Cómo será el 2023 para Servando y Florentino? Prometieron más música, quizás un nuevo álbum y algunos de los conciertos que le quedaron pendientes para el verano.

ESCUCHA AQUÍ ‘PRIMERA CITA’:

