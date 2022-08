Servando y Florentino: Luego de cantar para 100 mil fans en dos Continentes, inician ‘En Tu Ciudad World Tour’ en Estados Unidos

Luego de cantar para 100 mil fans en dos Continentes, los hermanos Primera, ‘Servando y Florentino’, inician ‘En Tu Ciudad World Tour’ en Estados Unidos, para terminarlo en su país natal Venezuela, donde lo comenzaron.

‘Los Chamos del Valle’ como se les conoce, los eternos Salserín junto a muchos de sus excompañeros que hoy forman parte de sus músicos, acaban de recorrer 78 mil kilómetros, 2 continentes, 15 países, 28 ciudades, en donde más de 100 mil fans alrededor del mundo se dieron cita para escuchar esos temas que marcaron su vida, desde su infancia, adolescencia, hasta la adultez, pues la mayoría crecieron con ellos.

Bajo el management de Oswaldo Ponte Jr., ahora, el tour al que le dieron el nombre de ‘En Tu Ciudad World Tour’ llega a Norte América, comenzando este próximo 2 de septiembre en Toronto, Canada, para continuar en San Juan, Puerto Rico el 9 de septiembre, y luego recorrer las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde se concentra la gran mayoría de latinos del país, muchos de ellos sus compatriotas venezolanos.

Servando y Florentino en la gira ‘En Tu Ciudad World Tour’. Foto: Servando & Florentino

Miami, Orlando, Atlanta, New York, Chicago, Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Washington, Boston y Denver, son algunas de las ciudades que visitarán, muchas de ellas ya con el cartel de ‘sold out’ y otros con muy pocas localidades.

La humildad de Servando y Florentina Primera y sus músicos, es diametralmente opuesta a la puesta en escena que le brindan a sus fans en cada presentación. La noche comienza con una pantalla gigante en donde se apela a la nostalgia haciendo un recorrido por los grandes triunfadores venezolanos que ha dado el país en todas las artes y disciplinas, para finalizar recordándoles a todos aquellos que por cuestiones políticas y de seguridad tuvieron que emigrar que ‘donde hay un venezolano, está Venezuela, sin importar el sitio donde vivan, si adentro o afuera’.

Finalmente, al sonido de sus músicos que los acompañan alrededor del mundo, pues viajan con su propia banda, como el caso del baterista Anderson Quintero, de la dinastía Quintero, aparecen los hermanos Primera desde las alturas, bajando en un elevador para dar inicio a un recorrido de sus innumerables éxitos.

Servando y Florentino en la gira ‘En Tu Ciudad World Tour’, junto a Yasmil Marrufo. Foto: Servando & Florentino

En el escenario suelen contar con invitados, según la ciudad donde se presenten, y siempre los acompaña el gran músico y compositor Yasmil Marrufo, con quienes han compuesto juntos y han hecho grande éxitos en conjunto y de manera individual.

Otra de las sorpresas que han dado en sus conciertos, y que posiblemente los veremos en algunas de las ciudades en Estados Unidos, es la presencia de sus hijos, conocidos como ‘Los Menores’, quienes también están lanzándose con su propia música.

Y por supuesto, le hacen honor a su tema emblemático ‘Una Fan Enamorada’, porque para los hermanos Primera, es mucho más que una canción o un himno, es un sentimiento, que le devuelven a sus clubs alrededor del mundo subiéndolas al escenario y bailando junto a ellas.

“Estamos emocionados, obviamente hay que entrar en la reflexión permanente: contar con una masa de gente y de amores. Hemos hecho giras grandes, hemos estado en el 70, 80% de las ciudades a las que vamos, pero entendemos que contamos con un cúmulo de gente que ha apostado por ciudades y otros países y estaremos reconociéndonos como venezolanos, nuestra presencia, nuestra cultura y eso nos parece hermoso”, decían Servando y Florentino antes de comenzar su gira en una rueda de prensa que dieron al pie del Ávila en Caracas, Venezuela. Servando y Florentino en la gira ‘En Tu Ciudad World Tour’. Foto: Servando & Florentino

¿Qué pasará después de Estados Unidos? Los hermanos Primera y su banda terminarán la larguísima gira en su país, Venezuela, en las ciudades de Maracaibo, Barquisimeto, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Margarita… Aunque no ha sido revelado, se rumora que no serán las únicas plazas y que podrían hacer un gran cierre masivo en Caracas.

Por lo pronto, los fans de ‘Servando y Florentino’ y sus músicos, los eternos Salserín, podrán verlo todo el mes de septiembre en diferentes ciudades de Estados Unidos.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Chyno Miranda podrá seguir recibiendo tratamientos gracias a la solidaridad de sus amigos

•Servando y Florentino se unen al concierto para ayudar con la salud de Chyno Miranda

•Se viene el reguetón feminista: Servando y Florentino se alían con Guaynaa para hacerlo