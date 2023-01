Adamari López vuelve a encender las redes con una ‘indirecta’

Es ya casi habitual que Adamari López publique videos que por sus seguidores de Instagram son considerados ‘indirectas’, sobre todo dirigidas, de acuerdo a los comentarios, a Toni Costa y Evelyn Beltrán, su ex pareja y su nueva novia.

En este nuevo video la presentadora boricua de ’Hoy Día’ por Telemundo habló sobre las personas que se han portado mal. “La gente que se ha portado mal contigo siempre piensa que tus publicaciones tienen su nombre y apellido… Qué fastidio”, dijo López.

Esto desató una nueva ola de comentarios al respecto. Estos son algunos de ellos: “Empezando por la hermana de Tony. Cómo te odia, pienso que es envidia no es feliz”, “Mi querida Ada! Es que están tan pendientes de tu vida que cuando tú hablas o publicas algo. UPS”, “Pero, porque siempre escoges reels con mensajes resonantes a tu realidad? Entonces dices que no son indirectas”, “Sigue haciendo reels que te están funcionando después que factures mamita y muchos sufriendo”, “pero es que siempre tú estás hablando de tus ex” y “Exacto así mismo es la culpabilidad de los involucrados inmediatamente dicen “ Yo Soy “ cuando empiezan las post de motivación” son parte de los comentarios que recibió ahora la boricua.

Recientemente también hizo un reel en el que habla de las personas que juzgan su vida. “Deseo que seas tan pero tan feliz en esta semana que no te de tiempo de juzgar mi vida”, dijo López en un video.

Los mensajes tampoco se hicieron esperar. Dicen que envía muchas indirectas y que ya cansa con ese tipo de mensajes.

“Me gusta mucho verle Ada, pero como que ya me está aburriendo tanta echadera. ¿Será qué hay alguien que te molesta? No sé pero tú sabes hacer unas cosas más padres”, “Ya cansa de tantas indirectas, vive tú vida, olvídate de tu ex, déjalo en paz y tú también encuentra paz”, “¿Por qué siempre está tirando indirectas? Cansa con eso”, “Para de tiraderas, tú te buscastes estar sin el padre de tu hija” y “De pana. Sin ofenderte Adamari pero ya cansas con las indirectas, sueltalas y déjalas ir, pasa la página”.

