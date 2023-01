Adamari López le envía un mensaje a quienes juzgan su vida y recibe fuertes criticas

Adamari López aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a las personas que juzgan su vida. La presentadora boricua de televisión lo hizo a través de un video, ese formato que es habitual en su perfil de Instagram desde hace mucho tiempo.

“Deseo que seas tan pero tan feliz en esta semana que no te de tiempo de juzgar mi vida”, dijo la conductora de ‘Hoy Día’ mientras luce un amplio vestido blanco con estampados en formas de hojas verdes y el cabello recogido en un moño alto.

Este video de la boricua consiguió más de 53.300 me gustas y casi 1,000 comentarios. Muchos de esos comentarios son de personas que están ‘cansadas’ de las ‘indirectas’ que según ella envía con estos videos.

“Me gusta mucho verle Ada, pero como que ya me está aburriendo tanta echadera. ¿Será qué hay alguien que te molesta? No sé pero tú sabes hacer unas cosas más padres”, “Ya cansa de tantas indirectas, vive tú vida, olvídate de tu ex, déjalo en paz y tú también encuentra paz”, “¿Por qué siempre está tirando indirectas? Cansa con eso”, “Para de tiraderas, tú te buscastes estar sin el padre de tu hija” y “De pana. Sin ofenderte Adamari pero ya cansas con las indirectas, sueltalas y déjalas ir, pasa la página” son algunos de los comentarios que recibió de parte de sus seguidores.

Esta ha sido una situación frecuente en las publicaciones de Adamari López. Sus seguidores dicen que ella envía ‘indirectas’ a Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa, y a la nueva novia de éste, Evelyn Beltrán.

En un video reciente los internautas aseguraron que el mensaje que dijo López estaba dedicado a Evelyn Beltrán. “Como anillo al dedo… el que le caiga el guante que se lo plante… tienes razón, la novia de Toni solo vive pendiente de tus publicaciones para ella poner cualquier directa”, “Vamos una indirecta, bien directa!!!… eres maravillosa Ada!!!” y “Así o más claro Jajajajajajja Evelyn Beltran no odies que tu quitaste, no fue que te quitaron, eso viene después”, dijeron.

Sigue leyendo: Adamari López dice que volverá por lo que se le antoja

A Adamari López le dicen que menos mal no canta como Shakira, pues tendría canciones para Luis Fonsi y Toni Costa

La polémica llega a una publicación de Adamari López: muchos dicen que habla de Evelyn Beltrán

Adamari López tuvo un detalle para Alaïa en su regreso de España