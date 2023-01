Chiquis Rivera presume su figura en traje de baño y sus fanáticos le critican el tamaño de sus labios

La cantante Chiquis Rivera a través de sus redes sociales se mantiene bastante activa para sentirse mucho más cercana a sus fanáticos. Por ello, el pasado viernes compartió un video donde se le ve muy contenta, mientras que sigue promocionando su más reciente tema musical.

La hija de Jenni Rivera esta vez decidió lucir un traje de baño completo, al tiempo que no perdió la oportunidad de presumir su retaguardia. Además, al fondo se puede apreciar que estaba disfrutando de un día bastante soleado, así como se observa una piscina y seguramente aprovechó su estadía en el lugar para bañarse.

“Siempre saco el aguijón”, fue el mensaje que acompañó el video compartido con sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita.

Los comentarios no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo para expresar lo que sentían con su más reciente contenido compartido. A su vez, un usuario destacó que Chiquis ha estado mejorando en su carrera profesional.

Sin embargo, no todas las expresiones que se registraron fueron positivas, pues muchos coincidieron en lo mismo porque para el gusto de los usuarios, les parece un poco exagerado el tamaño de sus labios. A su vez, le solicitaron que no se inyecte más nada en esa parte de su cuerpo.

“No te hagas más los labios, te miras mejor más al natural”, “La verdad no me gustaba como canta, pero la admiro como persona. Pero esta canción está de poca madre, qué bárbara cómo ha ido mejorando”, “Porque soy la abeja reina”, “Me encantan tus lentes, de dónde son?”, “Todo bien menos los labios”, “No le queda de otra que enseñar el fundillo como siempre”, “Tus labios”, “Y ahora la cara ya se ve rarita”, “Qué habrá hecho para no tener la piel flácida?”, “Qué te pasó en los labios? Te picó una avispa?”, “No manches, se te pasó el botox”, “Qué delicia”, “Ella tiene la corona muy bien puesta”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

