Chiquis Rivera presume su esbelta figura con un leggins negro y baila al ritmo de Elvis Crespo

La cantante Chiquis Rivera a través de su perfil en la red social Instagram compartió con sus más de cinco millones de seguidores de la plataforma, la manera en la que busca inspiración para poder encargarse de la limpieza de su cocina, o de lo contrario no lo hace, pues debe estar escuchando música para poder lograrlo.

La ‘Abeja Reina’ cubrió su cabello con un pañuelo, usó un suéter y un leggins que le moldeó su esbelta y tonificada figura, lo que terminó convirtiéndose en una de las cosas más comentadas en el post. Además, demostró el ritmo que lleva en la sangre con Elvis Crespo y su tema ‘Suavemente’.

“Sin música yo no limpio. Domingo de limpieza”, fue el mensaje que acompañó el divertido video que compartió en el perfil de una de sus redes sociales.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo para dejarle mensajes en la red social de la camarita, y es que muchos aprovecharon para hacer referencia en las labores de la casa, pues algunas usuarias también aplican la misma técnica para encontrar mayor inspiración.

Algunos internautas hicieron referencia a su esbelta figura y es que creen que la hija de Jenni Rivera se volvió a hacer algún tipo de retoque que la hace ver mucho más delgada que hace pocos meses atrás. Por ello, llegaron a expresar que se podría tratar de una “manga”.

Sin embargo, las opiniones se encontraron un poco divididas porque no todos los seguidores de la cantante le creen que ella misma sea la encargada del aseo en su hogar.

“Sacúdelo”, “Hasta ahí, no rebajes más. Así te ves espectacular”, “Se ve tan diferente flaquita. Te ves hermosa, bueno como quiera ella siempre ha sido hermosa. Pero se ve diferente”, “Parece otra”, “Se operó el estómago, fin”, “Qué linda estás Chiquis”, “Es otra Chiquis, esa manga le hizo bien, se ve espectacular”, “Cada día más guapa”, “Mentira, tú no limpias”, “Ya somos dos, yo sin música no cocino, no limpio, no hago nada”, “¿Los ricos limpian su propia casa?”, “¿Alguien sabe qué usó para su mayor pérdida de peso?”, “Conseguiste hacer un poco de trabajo, te ves increíble”, “Cómo le hiciste para bajar tantos kilos? Te ves muy bien”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

