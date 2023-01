Amanda Dudamel protagoniza nuevo escándalo tras presuntamente haber plagiado el vestido que usó en el Miss Universo

La modelo Amanda Dudamel el pasado 14 de enero representó a Venezuela en un certamen de belleza en el que no terminó ganando. Sin embargo, desde el momento en el que se conoce que la dama que llevó la banda de USA fue la ganadora del Miss Universo 2022, la primera finalista ha estado envuelta en polémicas, debido a que muchos consideran que ella debió ser la triunfadora de la noche.

Dudamel esta semana estuvo realizando una gira de medios y visitó algunos programas de televisión, varios de ellos fueron: La Mesa Caliente, Hoy Día y El Gordo y La Flaca, este último entrevistó Samy Gicherman, quien aseguró que había sido plagiado.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no podía creer, o sea, entre en shock, inmediatamente lo identifiqué, por supuesto, porque si yo soy el creador de una de estas piezas”, dijo en el programa de farándula de Univision.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues como suele ser costumbre las opiniones estuvieron un poco divididas porque mientras que algunos apoyaron a la modelo profesional, otros terminaron indicando que efectivamente se habría tratado de un presunto plagio.

A su vez, algunos internautas destacaron la belleza de la venezolana, al tiempo que también mencionaron que su respuesta en el certamen de belleza, realizado hace una semana en Nueva Orleans, fue bastante acertada para muchos.

“Esta niña es demasiado espectacular”, “Si lo copiaron o se inspiraron en otro vestido deberían tener la mínima dignidad para admitirlo”, “El egoísmo del ser humano es increíble”, “Muy bien dicho, Amanda”, “No creo que haya sido una copia, casualidad tal vez, pero copia no lo veo así“, “En lo único que se parece es en el estampado de la tela”, “El vestido de nuestra verdadera Miss Universo es más bello”, “Los dos vestidos se parecen, son casi iguales”, “La tela es exclusiva de él, por favor, Nidal es un diseñador de primera”, “No es una copia, es una idea muy parecida”, “Lo copiaron y mejoraron en la parte de arriba, así de sencillo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en YouTube.

