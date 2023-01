Myrka Dellanos desde ‘La Mesa Caliente’ aclara su posición ante el resultado del Miss Universo

La presentadora de ‘La Mesa Caliente‘, Myrka Dellanos el fin de semana pasado fue la encargada de integrar el jurado del Miss Universo para definir a la ganadora del año 2022. Sin embargo, muchas personas alrededor del mundo se mostraron en desacuerdo por el resultado y, a través de sus redes sociales fue atacada. Por ello, nuevamente se vio en la obligación de explicar lo solicitado en la organización.

“Lamentablemente, tal vez ustedes quieren que solo sea la mujer más bella, que solo sea la belleza física pero hay una belleza integral. A mí me dieron instrucciones personalmente de que lo que querían era que no fuese un concurso de belleza ya. Lo que quieren es una embajadora mundial que se pueda presentar frente a la ONU a hablar de ciertos temas que les conciernen, ser una persona que ya le sirve a la comunidad”, expresó Dellanos durante la transmisión del mencionado programa.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, luego del resultado obtenido el pasado sábado, y es que aquellos que se tomaron el tiempo para disfrutar del certamen el 14 de enero, fueron los mismos que dijeron que le dieron el voto a su favorita.

Los internautas explicaron que “la venezolana” era una de las más preparadas para asumir la responsabilidad de llevar esa corona durante un año, al tiempo que fue tildada como una de las que estaba “muy bien preparada”.

“El público somos los dueños. Nosotros votamos en la página de Miss Universo y con nuestra audiencia hacemos rating”, “Me disculpa pero no veo tal belleza integral en la de USA cuando su reinado desde el principio está viciado por un fraude”, “Atacando a Myrka y ella no fue la única juez”, “Pero no fue la correcta, USA no se expresó correctamente”, “Myrka ese certamen ya se dañó, la venezolana estaba muy bien preparada”, “La venezolana es integral, el jurado se equivocó”, “Si quieren a una mujer integral que vayan a la ONU”, “Así justifiquen lo que quieran se le ve las costuras de robo”, “No hay discusión”, fueron parte de las palabras que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Myrka Dellanos respondió a los ataques recibidos tras el resultado del Miss Universo

· Myrka Dellanos muestra sus piernones con un vestido lleno de transparencias a sus 57 años

· Myrka Dellanos da la cara luego que la llamaran “activista” en ‘La Mesa Caliente’