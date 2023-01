Myrka Dellanos respondió a los ataques recibidos tras el resultado del Miss Universo

La conductora de ‘La Mesa Caliente‘, Myrka Dellanos se ausentó por poco tiempo del mencionado programa de televisión de Telemundo, debido a un compromiso que debía cumplir, y es que fue una de las elegidas para integrar el jurado del Miss Universo que fue realizado el pasado sábado 14 de enero en New Orleans.

Desde que se conoció que la representante que llevó la banda de USA es la nueva Miss Universo 2022 los comentarios negativos no han parado, al tiempo que muchas personas han realizado ciertas comparaciones con la más reciente canción de Shakira. Diversos internautas han manifestado que la corona no debía quedársela USA, pues varios explicaron que ese triunfo estaba entre Venezuela o República Dominicana.

Dellanos fue atacada tras los comentarios negativos que se registraron en su contra y es que infinidades de personas se tomaron el tiempo para escribirle que se sentían en desacuerdo por el resultado. Por ello, llegaron a expresar que hasta perdieron la “credibilidad”.

“No sé para qué fuiste jurado, tú sabías perfectamente que esa corona estaba entre República Dominicana y Venezuela. Para mí ya perdiste el respeto y la credibilidad”, “Mirka para qué fuiste jurado… para dejarte comprar??? esa corona era de la venezolana”, “Qué pasó con ese resultado amiga, todo el mundo consternado fraude total”, “Myrka, nos decepcionaste esta vez, aunque yo sé que no fuiste la única que votó por USA”, le dijeron.

Sin embargo, respondió varias de las opiniones que dejaron en la red social de la camarita, así como explicó parte del proceso que se vive para poder escoger a la ganadora del certamen.

“Pero señora yo solo tengo un voto. Habían otras 7 personas. No puedo hablar de mi voto personal pero debe tener en cuenta que somos 8 personas no solo una”, “Somos 8 de jurado- yo tengo UN VOTO. La matemática es una ciencia y obvio es 1 voto el mío. Deben entender esto“, “No hay fraude eso me consta. Pero hay 8 jueces y todos votan y obvio cada persona voto en secreto y tiene su propio criterio”, “Qué lastima que piensen que yo personalmente los decepcioné. No entienden como son las votaciones. Somo 8 y yo tengo UN voto”

