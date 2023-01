Chiquis Rivera con atrevido look presume sus voluptuosos pechos cerca de la piscina

La cantante Chiquis Rivera estrenó su más reciente tema musical que ha traído mucha controversia por la letra, y es que habla de aquello que le quedó de su madre, así como dice que por sus hermanos sería capaz de darlo todo. Por ello, a través de su perfil en la red social Instagram se encuentra compartiendo contenido para promocionarlo.

Rivera se ve que estaba tomando un descanso mientras que al fondo se aprecia una piscina. Por ello, llevó un look acorde a la ocasión porque se puso un vestido de malla que terminó resaltando, no solamente su esbelta y tonificada figura, también el tamaño de sus pechos.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que más de 700 personas se tomaron el tiempo para expresar lo que opinaban por su más reciente publicación. Algunos internautas coincidieron en que se ve bastante bien, y es que de manera repentina volvió a lucir en la red social de la camarita con unas libras menos.

Varios usuarios de la plataforma le solicitaron a la cantante que arregle las cosas con su abuela, debido a que consideran que le tiene mucho cariño, al tiempo que le piden que entiendan lo que pudo haber sentido cuando falleció Jenni Rivera.

“Divina cuerpazo, estás re flaca”, “Está muy bonita la canción. Hay algo que no me gusta y es que estés alejada de tu abuela, ella te quiere mucho y si es doloroso perder a una mamá, hay mucho más dolor y es perder a un hijo”, “Se disfruta mejor el video sin audio”, “Qué voz, perdón, me caes súper bien como persona”, Y la tía Rossi bien atacada”, “Se puso el balón gástrico?”, “Hermosa, me encantó tu vestido. Estás cada día más linda”, “Quizá no me leas, pero tu habla con tu abuelita, ella te ama”, “Sí parece que una abeja picó tus labios”, “Qué te hiciste? Tienes un cuerpazo de envidia, te felicito”, “Con el agua de limón en ayunas”, “¿Habrá un video musical para esta canción?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

