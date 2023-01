Erling Haaland hace hat-trick y envía al Wolverhampton de Raúl Giménez al descenso de la Premier League [Goles]

El noruego Erling Haaland sigue dando de qué hablar en la Premier League con sus goles y en esta ocasión se aseguró un hat-trick contra el Wolverhampton de Raúl Giménez en la Premier League, equipo al que ha enviado a las puertas del descenso con igualdad de puntos que el mejor posicionado de la zona roja.

Un gol tempranero en el minuto 40′ dio la ventaja a los comandados por Pep Guardiola. Haaland recibió un centro de su mejor socio, el belga Kevin De Bruyne para ir al descanso con su equipo ganando por la mínima.

Reanudadas las acciones, el número 9 del Los Ciudadanos convirtió un penalti en el 2-0 provisional. Fue en el minuto 50′ cuando eligió tirar a su lado izquierdo, mientras el portero se lanzó al lado opuesto.

Cuatro minutos después llegaría el hat-trick de Haaland, previa asistencia del argelino Riyad Mahrez, quien aprovechó un terrible error en la salida del portero José Sá; interceptó el balón que salió rodando para ponérselo en los pies al Androide. 3-0. ANOTHER HAT-TRICK! 🎩 🎩 🎩



Erling Haaland just makes it look SO easy.#MCIWOL | #MyPLMorning

📺 @USA_Network pic.twitter.com/jsJOVIK1hU— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 22, 2023

Al 61′, Erling Haaland fue sustituido por Julián Álvarez, dejando un 3-0 favorable que permitirá a su equipo tratar de mantenerse en el segundo puesto con una distancia considerable del Newcastle y el Manchester United, 3° y 4° respectivamente.

La próxima jornada del Manchester City en la Premier League será ante el Tottenham y está pautada para el 2 de febrero. Por otro lado, los Wolves buscarán salir del fondo de la tabla dos días después ante el Liverpool.

Contenido relacionado



– Todo listo para que hoy debute Cristiano Ronaldo en un Al-Nassr que debe ganar para recuperar la cima

– Datos, horarios y cómo ver el debut de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr desde Estados Unidos

– La Novia del Mundial Qatar 2022 sigue dando de qué hablar en redes sociales con fotos cada vez más atrevidas