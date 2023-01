Mujer explica en video de TikTok cómo saber si tu empresa hará próximamente un despido masivo de trabajadores

Hay mucha gente que está nerviosa por las olas de despidos que están llevando a cabo diferentes grandes empresas. Ante esto, una TikToker ha publicado un video en donde muestra cómo se puede saber si una empresa es la siguiente que está a punto de correr a sus trabajadores.

El video es de una usuaria llamada Emma, originaria de Seattle, el cual ya tuvo más de 600 mil vistas gracias a que compartió información sobre la Ley de Notificación de Reentrenamiento y Ajuste de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo. Y es que esta puede usarse para saber si tu empresa está a punto de despedir a gente.

“Definitivamente estamos a punto de entrar en una recesión. Y si estás nervioso por ser despedido y trabajas para un gran empleador, solo quiero que sepa que un aviso WARN es algo que existe en todos los estados y puedes encontrarlo por estado a través del Departamento de Trabajo tan solo buscándolo en Google”.

En su video de Tiktok, la mujer explica: “Los grandes empleadores tienen que presentar un aviso WARN cuando van a hacer un gran despido. Entonces, como podemos ver, el 18 de enero, Microsoft presentó un aviso de advertencia de que en Redmond, Bellevue e Issaquah, Washington, comenzarán a despedir personas a partir del 20 de marzo. Y serán 878 trabajadores”.

La mujer aconseja que busques si tu empresa presenta un aviso WARN al Departamento del Trabajo, lo que significaría que habrá despidos. Para esto, lanzó otro video en donde dice que pongas en Google el nombre de tu estado y luego “warn notice” para encontrar la información sobre los próximos despidos.

Una persona en la sección de comentarios dijo que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores acerca de que harán despidos masivos.

Pero a esto Emma respondió que algunas empresas no hacen bien su trabajo de informar y solo ponen un volante en la sala de descanso que nadie ve, por ejemplo. Así que no está de más revisar en internet si tu empresa no ha puesto un anuncio WARN.

También te puede interesar:

– Qué tipo de indemnización ofrecen las grandes tecnológicas a sus empleados despedidos

– Wayfair despidió a 1,750 trabajadores con el objetivo de tener menos gastos y ser más rentable

– Microsoft prepara recorte de miles de puestos de trabajo para los próximos días