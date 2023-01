Urgen a Gobierno estatal de NY investigar si Motores y Vehículos está compartiendo información de indocumentados con ‘La Migra’

En junio del 2019, tras una larga lucha, el Estado de Nueva York aprobó la ley “Luz verde”, que permite que neoyorquinos indocumentados puedan tramitar su licencia de conducción. Desde su implementación, 2’320.530 permisos de conducir Clase D se han emitido en el estado.

Y aunque la normativa ordena que bajo ninguna circunstancia ordinaria, se comparta con autoridades federales información de los titulares de las licencias, como direcciones, nombres ni fechas de nacimiento, el arresto en octubre de un inmigrante latino sin papeles, quien permaneció tres meses bajo custodia de ‘La Migra’, ha generado preocupación sobre lo blindado que realmente están los datos de aquellos neoyorquinos que han obtenido el documento de manejo.

Julio Patricio Gómez, originario de Ecuador, denunció que el 14 de octubre pasado, tras ser detenido en su propia casa de Staten Island por media docena de agentes de ICE, con una orden de deportación en su contra del 2010, de la que ni siquiera estaba enterado, un oficial de Inmigración le informó que obtuvieron sus datos a través de la Oficina de Motores y Vehículos de Nueva York (DMV).

“A mí me pareció muy raro que ICE llegara de repente a mi casa, cuando he vivido 12 años en el mismo lugar. Yo le pregunté a un oficial que por qué si la orden de deportación que traían era de hace más de 10 años, se tardaron tanto en buscarme y el oficial me dijo: ‘quieres que te diga la verdad: Fue porque tramitaste tu licencia de conducción. Ahí pudimos conseguir tus datos y tu dirección'”, denunció el padre de familia, quien asegura que aplicó para su permiso de manejo en marzo pasado.

La revelación del trabajador detenido hizo que la organización Make the Road NY, que defiende los derechos de los inmigrantes, de inmediato hiciera sonar las alarmas y solicitara una reunión con el Departamento de Motores y Vehículos de Nueva York para aclarar e investigar las versiones dadas por el padre de familia.

La abogada Paige Austin, quien representa a Gómez, pidió al DMV que aclare lo sucedido, a fin de establecer si la agencia está cumpliendo la ley a rajatabla.

“Sabemos que Patricio había solicitado su licencia de manejo unos meses antes de ser detenido, y con la información que le dio un oficial de ICE, nos preocupa que no haya transparencia por parte del Departamento de Motores y Vehículos. Por eso necesitamos saber cómo y por qué exactamente fue que compartieron sus datos con las autoridades de Inmigración, cuando la ley lo prohíbe”, aseguró la defensora, quien pidió que la agencia estatal, al igual que los altos niveles de Gobierno asuman una investigación profunda que garantice que no se está filtrando la información de quienes aplican por sus licencias.

“No sabemos si este es un caso aislado o no. No sabemos si ha ocurrido en otras ocasiones. No sabemos si la información se compartió de manera intencional o por error, pero lo cierto es que es algo preocupante y por eso estamos tratando de tener una conversación con el Departamento de Motores y Vehículos, y asegurarnos de que esto no pase en el futuro”, dijo la abogada, insistiendo en que se revise de cabo a rabo el caso.

“Si hay fallas en la protección de la información de quienes solicitan sus licencias, debe corregirse, y por eso deben investigar a fondo cómo es que esto ocurrió y si hay un problema en la ley, hay que arreglarlo inmediatamente, porque las personas sin documentos no pueden correr ese riesgo tan grande que afecta la confianza”, dijo Austin. “No solo exigimos que le den una explicación al señor Gómez sobre cómo pasó esto, sino que le expliquen a toda la comunidad lo que está ocurriendo y que tomen en serio esto que es muy amenazante”.

Julio Patricio Gómez, arrestado por ICE, y su hija Aliya

Yesenia Mata, directora de la organización La Colmena, de Staten Island, se sumó al llamado de que se investigue lo ocurrido y advirtió que el Departamento de Motores y Vehículos y el Estado de Nueva York deben garantizar que los datos de los inmigrantes que obtienen sus licencias de manejo bajo la ley, permanezca bajo llave y no termine en manos de autoridades federales como ‘La Migra’, lo que pondría a conductores en riesgo de estar en el radar y tener problemas con Inmigración.

“La ley ‘Luz verde’ brinda protecciones a las personas indocumentadas y fue muy desafortunada la situación de Patricio. El Departamento de Vehículos tiene que hacer una investigación más profunda para asegurarnos que esto no vuelva a suceder, porque ahora con qué confianza se va acercar una persona que es indocumentada a obtener su licencia si teme ser deportado”, dijo la líder comunitaria y defensora de los inmigrantes.

Tras la denuncia y la petición de que se realice una revisión exhaustiva para establecer por qué ‘La Migra’ habría obtenido los datos de Patricio Gómez a través del DMV, si ese fue el caso, la agencia estatal aseguró que están conduciendo una investigación, pero negaron que Motores y Vehículos entregue información sobre los solicitantes de permisos de manejo a ICE, a menos que así lo ordene una autoridad judicial, pues actúan apegados a los lineamientos que ordena la ley.

“De acuerdo con la Ley de ‘Luz verde’, el DMV no comparte información personal con ICE, Aduanas y Protección Fronteriza ni con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., a menos que se le presente una orden judicial válida firmada por un juez, una citación o una orden judicial”, aseguró Walter McClure, vocero del DMV de NY. “Estamos investigando las acusaciones realizadas en ese reporte”.

El funcionario del Departamento de Motores y Vehículos agregó que el DMV toma todas las medidas necesarias para garantizar la privacidad y protección de la información personal de quienes tramitan sus licencias de conducción. Asimismo explicó que esa agencia no registra datos relacionados con el estatus migratorio de los solicitantes del permiso de manejo.

“Además, es ilegal que cualquier agente del DMV pregunte a un cliente sobre su ciudadanía o estatuso legal, por lo que nunca hay una designación de ningún tipo en el registro del conductor que indique el estatus de neoyorquino indocumentado”, agregó McClure.

Ni la Oficina de la Gobernadora Hochul ni el Senado estatal se manifestaron sobre las preocupaciones de los defensores de los inmigrantes sobre la presunta filtración de información, a pesar de que los contactamos en varias ocasiones.

ICE por su parte no reveló de manera oficial la manera en que obtuvieron la información sobre el sitio de residencia del inmigrante detenido que hizo la denuncia contra DMV, pero advirtieron que “todos los días, como parte de las operaciones de rutina, ICE persigue y arresta a los no ciudadanos que cometen delitos” y a quienes violan las leyes de inmigración.

Cientos de personas en las afueras de la Oficina de Motores y Vehículos de College Point, en Queens.

“Todos los no ciudadanos que violen la ley de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se emite una orden final de expulsión, pueden ser expulsados de los Estados Unidos. La detención de ICE no es punitiva. ICE detiene a personas de conformidad con la ley de inmigración. ICE está comprometido a hacer cumplir las leyes de inmigración con humanidad, eficacia y profesionalismo”, manifestó un vocero de esa agencia federal.

La Administración del alcalde Adams también se refirió a las preocupaciones suscitadas y mencionaron que la información de los conductores está protegida, pues bajo la Ley Luz Verde, los datos del DMV “no se pueden compartir con una agencia que ha cumplir la ley de inmigración, pero advirtieron que si una persona ha tenido cargos penales (no condenas) y si se le tomaron las huellas dactilares, esas huellas dactilares se envían a las bases de datos nacionales, incluida la de ICE.

Sin embargo, manifestaron que consideran que sería muy poco probable que el DMV envíe registros de cualquier tipo a agencias federales.

La ley de licencias de manejo para indocumentados en NY en cifras