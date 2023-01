Verdugo: Kylian Mbappé anotó cinco goles en paliza del PSG ante Pays de Cassel por la Copa de Francia [Video]

El dominio que impone el delantero del PSG Kylian Mbappé sobre el terreno de fútbol alcanzó nuevos niveles este lunes luego que anotara cinco goles en la paliza de su equipo 0-7 al débil Pays de Cassel por 32avos de final de la Copa de Francia.

Mbappé sacó todo su arsenal marcando tres goles en el primer tiempo y dos más en la segunda parte, dejando claro que el nivel mostrado en el Mundial Qatar 2022, donde fue campeón, no fue casualidad.

De hecho la cuenta pudo haber sido mayor para el atacante francés, pero el gol que marcó al minuto 9′ del partido no subió a la pizarra por un fuera de juego previo.

El PSG afrontó el compromiso con todas sus estrellas desde el inicio salvio Lionel Messi, que no fue convocado para este partido, por lo que la diferencia entre ambos conjuntos fue notoria.

No llegó a la media hora la resistencia del Pays de Cassel porque a los 29 minutos abrió el marcador Mbappe que también anotó en el 34 y el 40 y asistió a Neymar, que hizo otro en el 33.

PSG find its breakthrough from Kylian Mbappé with a right footed shot from the center of the box 🇫🇷



That's his 21st goal of the season across all competitions 👏



📺: FS2 pic.twitter.com/V0ynacdhXK — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023

NEXT IS NEYMAR 🇧🇷



Neymar puts PSG up 2-0 over Pays de Cassel with a brilliant assist from Mbappé!



📺: FS2 pic.twitter.com/E0BvWJ2p3h — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023

HE CAN'T STOP SCORING!



It's another goal for the captain as PSG go up 3-0 thanks to none other than @KMbappe with a wonderful flick 🇫🇷



📺: FS2 pic.twitter.com/amwXkP5lOq— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023

IT'S A HAT TRICK 🎩🎩🎩



Kylian Mbappé is just out here having fun as the captain is proving to be too much for the Pays de Cassel's defense!



📺: FS2 pic.twitter.com/W9YGUiDFxK— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023

El festival anotador siguió en la segunda parte. Mbappe firmó el quinto, el cuarto en su cuenta, a pase de Neymar y el sexto llegó de las botas del español Carlos Soler. HE'S DONE IT AGAIN!



Mbappé has put away his 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐓𝐇 goal of the match 🇫🇷😤



📺: FS2 pic.twitter.com/Vy98R9CVzM— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023 Carlos Soler with the back-heel flick to an empty net from Neymar to go up 6-0 🇪🇸



📺: FS2 pic.twitter.com/EkgWVXQlVM— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 23, 2023

Antes del final, Mbappé empujó a la red un balón recibido de Achraf Hakimi para sellar sus cinco goles, siendo esta primera vez en su carrera que consigue ‘la manito’.

Como un trámite atravesó la ronda el PSG para unirse al Olympique Marsella, Lyon, Lorient, Reims, Toulouse, Angers, Lille, Auxerre, Nantes y Lens, de la Ligue 1, París FC, Grenoble, Rodez, Annecy (de la Ligue 2) y al Verzon, superviviente de la cuarta división.

