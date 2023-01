África Zavala no cree en el matrimonio… y el padre de su hijo tampoco

África Zavala está realizada como mujer con su pareja León Peraza y su hijo León, de 2 años, aunque no planea casarse con el padre de su pequeño, pues ninguno de los dos cree en el matrimonio y sólo llegarían al altar a petición de su heredero.

“No, pues es que nosotros creemos que nos amamos y queremos estar juntos así. Nunca hemos creído en el matrimonio, pero el día que Leoncito crezca y nos diga ‘¿por qué no están casados?’, pues nos vamos a casar; pero nos amamos, queremos estar juntos y eso es lo importante”.

La pareja deja abierta la posibilidad de tener otro hijo más adelante. “Sí, puede ser, en este momento todavía no. Pues él (Leoncito) es el manda más de esta casa, su ‘majestad’, así que ya sabemos, cuando nos lo pida ya veremos o a lo mejor quiere ser el consentido”.

África se suma al elenco de “El Señor de los Cielos” en su octava temporada y explica que le dieron la oportunidad de grabar de tal manera que no tuvo que alejarse mucho tiempo de los dos hombres de su vida.

“Siempre he pedido permiso, estas últimas producciones, de que me junten las escenas para poder tener tiempo y estar con mi familia. Entonces llego, grabo todas mis escenas y luego voy a mi casa y puedo estar con mi marido y mi bebé“.

La actriz dice que su pareja no se pone celoso al verla interpretando escenas pasionales, ya que ambos están seguros de su relación. View this post on Instagram A post shared by afri_zavala (@afri_zavala)

“¡No, para nada!, él también hace esas escenas y también le tocan mujeres hermosas. Además mira a este bizcocho ¡por el amor de Dios! ¡Nos amamos! Estamos seguros de nosotros y hasta me aplaude, aplaude mi trabajo igual que yo a él“.

