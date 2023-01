Lionel Scaloni: “Lo que transmite Messi no lo vi nunca”

El técnico campeón del mundo Lionel Scaloni habló detalladamente en una entrevista con otro campeón del mundo, Jorge Valdano, el joven entrenador comentó todos los detalles sobre la unión del equipo la cual se podía ver incluso desde afuera.

“Todavía no me doy cuenta de la magnitud”, fueron las primeras palabras de Scaloni en la entrevista de Movistar+. Pues el DT con apenas un par de años de experiencia logró lo que no pudieron otros de más trayectoria durante los últimos 36 años desde la última copa de Argentina.

El exjugador admitió que la química que se armó en el vestuario fue algo inexplicable, “esa comunión que se logró entre los jugadores, la gente, la directiva y el cuerpo técnico es algo difícil de explicar. Lo sentíamos estando en el Mundial y al final salió bien”, explicó Scaloni.

Por otro lado aprovechó para tirarle flores a Messi, asegurando que es un jugador incomparable. “Es un líder futbolístico. Lo que le transmite al compañero yo no lo vi nunca, no sólo como futbolista, en ninguna persona. Es difícil lo puedo contar pero tendría que vivirlo la gente lo que transmite cuando habla. Cómo lo miran los compañeros, la manera en la que lo miran, con admiración… es muy difícil de explicar”.

Messi fue fundamental para el Mundial de Argentina, 7 goles en 7 partidos fue el saldo que dejó de su brillante participación. Por ahora el jugador del PSG quiere disfrutar un poco más siendo campeón del mundo antes de retirarse y es posible que diga presente en la Copa América de 2024.

Pura frialdad

Scaloni aprovechó para contar como fue el momento en el que se proclamaron campeones del mundo, en el cual en las imágenes podemos ver como el seleccionador mantuvo la calma y fue frío a pesar de ser ya campeones; no fue sino hasta unos minutos más tarde que se quiebra y termina en llanto.

“Lo veo venir a Leandro (Paredes) emocionado me hizo emocionar también. En ese momento decís ‘se acabó, lo conseguimos, qué alivio'”.

