Menor hispano acribillado a tiros mientras caminaba a casa de su abuela en California había salido reciente de campamento de detención juvenil por “hit-and-run”

El menor hispano acribillado a tiros en Palmdale, California, había salido recientemente de un centro de detención juvenil en el que cumplía sentencia por atropellar a una madre y a su bebé de 8 meses en medio de un “hit-and-run” reportado en el 2021

Los hechos se reportaron el miércoles de la semana pasada cuando Kristopher Baca, de 17 años, caminaba hacia la casa de su abuela por el bloque 38000 en 11th Street East.

Ray Lugo, detective del Departamento del Alguacil del Condado Los Angeles, dijo a medios locales que alguien en un auto sedan rojo se detuvo detrás de la víctima y disparó en varias ocasiones. El joven murió en la escena.

Las autoridades, al momento, no han anunciado el arresto del sospechoso o los sospechosos del crimen. El móvil del crimen se desconoce.

Baca fue captado por cámaras de vigilancia cuando acelera por Speedway y Galleon Street en Los Ángeles e impacta a la mamá y al bebé que se encontraba en un cochecito. Madre e hijo volaron sobre el capó del vehículo. Afortunadamente, sobrevivieron al incidente.

El carro en el que se encontraba Baca había sido robado.

El adolescente cumplió sentencia por los hechos en Camp Glenn Rockey, San Dimas. No hay detalles de cuándo fue liberado el joven. Sin embargo, un oficial dijo a Los Angeles Times que en octubre Baca todavía se encontraba en el lugar y había sido disciplinado por involucrarse en una pelea.

La madre, solo identificada como Rachel, criticó al fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascón, por supuestamente ser muy leniente con el muchacho y solicitar que cumpliera su sentencia en un campamento juvenil.

La oficina de Gascon recomendó una sentencia de entre cinco y siete meses de probatoria en un campamento juvenil, lo que es un castigo menos severo que la escuela militar, pero más duro que la estancia en un campamento de verano.

“El universo hizo justicia por la que no hubo en Corte, pero un castigo mucho más duro del que hubiera recibido en una corte de ley”, declaró a Fox News.

“Yo creo que me siento un poco corta por el sistema porque no lo hicieron responsable, y triste, no por él, sino un poco por su madre, porque si George Gascon hubiera hecho su trabajo, este chico estaría vivo en la cárcel“, añadió la fémina.