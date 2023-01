Mike Tyson es demandado por presuntamente violar a una mujer en los años 90

El legendario ex boxeador estadounidense, Mike Tyson fue demandado en la ciudad de Nueva York, por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella a principios de los años 90.

Según los documentos judiciales que fueron presentados este mes en un tribunal de la ciudad de Alban y que se hicieron públicos este martes, la demandante exige una indemnización de $5 millones de dólares por concepto de daños.

La presunta víctima se apoya en una ley que ha entrado en vigencia en Nueva York y que durará un año, la cual permite denunciar e investigar los delitos sexuales que habían prescrito. Tras la entrada en vigencia de esta ley, se han iniciado acciones legales contra otras figuras conocidas como el expresidente estadounidense Donald Trump o el actor Bill Cosby.

En el caso del exboxeador, la presunta víctima asegura que lo conoció en un club de Albany y que después se subió con él en un vehículo para ir a buscar a una amiga.

“Tyson inmediatamente empezó a tocarme e intento besarme. Le dije que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó violentamente”, explicó la demandante en una declaración jurada.

La mujer, cuya identidad se mantiene anónima, no precisa la fecha del ataque más allá de que se produjo a principios de los años 90.

En 1991, Tyson fue detenido por violar a una mujer de 18 años, Desiree Washington, en un hotel de Indianapolis y posteriormente condenado a seis años de cárcel, de los que cumplió algo menos de tres en prisión.

El boxeador de 56 años, que fue campeón mundial de los pesos pesados entre 1987 y 1990, siempre mantuvo su inocencia en aquel caso.

Con información de EFE.

Lea también: