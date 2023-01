Acusan a Rusia de establecer campos de concentración en territorios anexados

Rusia ha sido acusada de establecer campos de concentración en partes de Ucrania que fueron anexadas ilegalmente y están parcialmente bajo el control de las fuerzas rusas.

Las acusaciones se produjeron después de que el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, firmara una orden del gobierno el martes instruyendo al Servicio Penitenciario Federal Ruso a establecer 24 nuevas colonias penales en las cuatro regiones de Ucrania anexadas a Rusia: en las regiones de Donetsk y Luhansk, en Kherson y en Zaporizhia.

Las cuatro regiones ucranianas fueron anexadas ilegalmente por el presidente ruso Vladimir Putin en el otoño de 2022 luego de referéndums “falsos”. Rusia no tiene el control total de ninguna de las regiones, y los gobiernos extranjeros, incluido Estados Unidos, dijeron que la medida era ilegítima.

El decreto del gobierno ruso, publicado en línea, muestra que se establecerán 12 colonias penales en la región de Donetsk, otras siete en la región de Lugansk, tres en la parte controlada por Rusia de la región de Kherson y otras dos se construirán instalaciones en Zaporizhzhia, donde también se establecerá una “colonia tipo asentamiento”.

En respuesta al decreto del gobierno ruso, varios usuarios de Twitter acusaron a Rusia de actuar para establecer “campos de concentración” en los territorios.

“Están construyendo campos de concentración para los ucranianos mientras borran sistemáticamente todo rastro de la historia ucraniana en los territorios ocupados. Si no es genocidio, ¿qué es?”, tuiteó Les Vynogradov, traductor y músico de Kiev.

“Sin embargo, lo más nauseabundo de esto es que es exactamente lo que Rusia ha estado haciendo durante siglos”, dice la publicación. They're building concentration camps for Ukrainians while systematically erasing every trace of Ukrainian history in occupied territories. If it isn't genocide, what is?



Otro usuario de Twitter, llamado Isabelle Morgan, comentó : “AKA Campos de concentración”.

Las colonias penales rusas son descendientes de los gulags, los brutales campos de trabajo de la era soviética conocidos por el maltrato de los prisioneros, y donde millones de rusos fueron torturados y asesinados.

