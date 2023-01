Ana de Armas tras nominación a los Premios Oscar: “Estoy en la luna”

La actriz cubana Ana de Armas recibió una gran noticia este 24 de enero: ha sido nominada a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. La nominación se la da la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su interpretación de Marilyn Monroe en la película ‘Blonde’.

De Armas no esperó para publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, donde dice: “¡Guau! Estoy en la luna. Gracias por todo su amor y apoyo, por todos sus mensajes, llamadas y videos. ¡Mi corazón nunca ha estado más lleno! Qué día tan increíble, qué honor tan hermoso. Gracias a la Academia por hacer este sueño realidad”.

El mensaje lo acompañó con una foto de ella, convertida en Marilyn Monroe, sonriente y con los brazos arriba.

La cubana se disputa esta categoría con Cate Blanchett por ‘Tár’, Andrea Riseborough por ‘To Leslie’, Michelle Williams por ‘The Fabelmans’ y Michelle Yeoh por ‘Everything Everywhere All at Once’.

Muchos aprovecharon esta publicación de la actriz para felicitar y declarar su orgullo por este logro. Entre los que comentaron está el venezolano Edgar Ramírez, Úrsula Corberó, Pablo Rivero, Juan Pablo Raba y otros.

Esta nominación a los prestigiosos premios de la Academia llega luego de que ‘Blonde’, película disponible en Netflix y dirigida por Andrew Dominik, se convirtiera en la película con más nominaciones de los Premios Razzie, conocidos como los “anti-oscar”.

Entre las nominaciones que tiene ‘Blonde’ a los Razzie está: Peor Película, Peor Dirección y Peor Guión.

‘Blonde’ sigue disponible para ver en todo el mundo a través de Netflix. Esta versión de la vida de la estrella Marilyn Monroe toma como base la novela homónima de Joyce Carol Oates, la cual fue publicada en el año 2000.

También te puede interesar:

– Fans de Ana de Armas demandan a Universal Studios por $5 millones de dólares

– Ana de Armas considera repugnante que sus escenas de desnudo en ‘Blonde’, se harán virales

– Ana de Armas cree que Marilyn Monroe la persiguió en el set de ‘Blonde’: “Tiraba cosas de la pared a veces”