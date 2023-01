Caos en aeropuerto de Florida por supuesta amenaza de bomba por parte de pasajero en avión de <strong>Frontier Airlines</strong>

Una supuesta amenaza de bomba por parte de un pasajero de Frontier Airlines obligó al cierre este martes de parte del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El Vestíbulo C del aeródromo cerró ayer por unas tres horas, siete vuelos experimentaron retrasos y cientos de pasajeros tuvieron que moverse fuera de la terminal para poder despegar en sus respectivos vuelos debido a la situación, reportó el medio local WPTV.

La portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach, Teri Barbera, dijo que el sospechoso alegadamente hizo alusión a un explosivo. La presunta amenaza resultó ser falsa.

El sujeto, que no ha sido identificado, fue arrestado. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) examina la posible radicación de cargos en su contra.

Se suponía que el vuelo 2346 de Frontier Airlines despegara a las 5:02 p.m. con destino a Philadelphia, Pennsylvania. Pero, debido al imprevisto, su salida se retrasó hasta las 10:10 a.m. de hoy. Vuelos de llegada no fueron interrumpidos.

El vestíbulo reabrió en horas de la noche de ayer, a eso de las 8 p.m., luego de que personal de la unidad de explosivos de la oficina del alguacil y del FBI verificaran las bolsas de dos pasajeros.

Adicional, las autoridades inspeccionaron el avión y el área de la terminal y no detectaron artefactos explosivos.

Pasajeros del vuelo a Philadelphia cuestionaron las distintas versiones sobre los hechos dadas por las autoridades.

Kamrel Eppinger declaró al citado medio que nunca escuchó que el hombre se haya referido a explosivos.

“Había un hombre en el vuelo que vino y dijo que tenía cocaína en su bolso y que por eso era tan pesado y él solo hablaba y hablaba y hablaba”, señaló el viajero. “El parecía inofensivo, pero, ¿quién sabe? Yo no escuché nada sobre una amenaza de bomba“, planteó.

Margaux Procell tampoco está clara en qué fue lo que pasó.

“La gente está realmente enojada, no estoy segura qué está pasando”, señaló. “Yo he escuchado muchas diferentes cosas. Desde una filtración de gasolina hasta una amenaza a alguien en el avión diciendo algo. La gente me está llamando diciendo, ‘¿te recogemos?’ Y yo estoy como, ‘yo no tengo idea’. Yo solo estoy tratando de regresar a Nueva York”, añadió.

