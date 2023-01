De qué trata ‘Everything Everywhere All at Once’, la película con más nominaciones a los Premios Oscar 2023

Críticos y seguidores del cine en general recomiendan, desde su estreno en la primavera de 2022, ‘Everything Everywhere All at Once’. Esta película de ciencia ficción fue dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, dos jóvenes cineastas, apodados Daniels, que comenzaron su carrera dirigiendo videos musicales.

Kwan y Sheinert de 34 y 35 años, respectivamente, recibieron este martes 24 de marzo su primera nominación en la categoría Mejor Dirección, en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los jóvenes directores comparte su candidatura a Mejor Director en los Premios Oscar con Todd Field por ‘Tár’, Martin McDonagh por ‘The Banshees of Inisherin’, Ruben Östlund por ‘Triangle of Sadness’ y Steven Spielberg por ‘The Fabelmans’.

‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’) también es la líder de la edición de 2023 en cantidad de nominaciones, pues tiene 11 en total. Le sigue la película irlandesa ‘Los espíritus de la isla’ (‘The Banshees of Inisherin’) y la alemana ‘Sin novedad en el frente’ (‘Im Westen nichts Neues’) con nueve nominaciones cada una.

Las 11 categorías donde está presenta la película de Daniels son: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz con Michelle Yeoh, Mejor Actriz de Reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, Mejor Actor de Reparto con Ke Huy Quan, Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Vestuario, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.

De qué trata ‘Everything Everywhere All at Once’

‘Everything Everywhere All at Once’ es una película de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh. La actriz nacida en Malasia y recordada por ser parte del elenco de la exitosa película ‘Crazy Rich Asians’, interpreta en esta producción a una mujer común, llamada Evelyn, que trabaja en una lavandería.

Un día Evelyn se convierte en una heroína que debe luchar contra una fuerza que está afectando a todos los mundos del multiverso. Debe aprender a usar sus poderes y a descubrir el mal contra el que debe luchar.

La película es descrita por el ‘New York Times’ como “un exuberante torbellino de anarquía de géneros“. En la misma reseña de este medio se resalta que las secuencias de acción no lo son todo. Dice: “Sí, la película es un viaje metafísico multiverso galáctico-cerebral, pero en el fondo, y también justo en la superficie, es un drama doméstico agridulce, una comedia marital, una historia de lucha de inmigrantes y una balada llena de dolor de madre e hija: amar”.

Actualmente esta película está disponible para Estados Unidos en las plataformas de streaming: Amazon Prime Video, Filmin, Apple TV y Rakuten.

Qué premios tiene hasta ahora ‘Everything Everywhere All at Once’

La temporada de premios que reconoce lo mejor del cine cada año comenzó con los Golden Globe a inicios de enero. En esa premiación, otorgada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la película ‘Everything Everywhere All at Once’ también estuvo presente en varias categorías.

Aunque llegó a la ceremonia de premiación como una de las favoritas, solo logró ganar Michelle Yeoh el Golden Globe como Mejor Actriz – Musical Comedia y Ke Huy Quan como Mejor Actor de Reparto.

Michelle Yeoh ganó el Golden Globe como Mejor Actriz/ Frederic J. Brown-Getty Images.

Por otro lado, en los Critics Choice Awards el film logró llevarse el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Secundario y Mejor Edición.

Ahora queda esperar si la película se lleva la mayoría de los Premios Oscar. La ceremonia se realizará el próximo 12 de marzo y será presentado por el comediante Jimmy Kimmel.

