Fans de Shakira critican a Gerard Piqué tras publicar su primera foto junto a Clara Chía

Tras el escándalo por su separación con Shakira, Gerard Piqué decidió ya no ocultar su romance y se animó a publicar su primera foto junto a Clara Chía, su actual pareja y con quien supuestamente engañó a la cantante colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista español de 35 años “presumió” la primera imagen junto a su novia de 23 años. Esto luego de su escandalosa separación de Shakira, de 45 años, con quien mantuvo una relación de 12 años y procreó a sus dos hijos, Sasha y Milán.

Como era de esperarse, los fans de la cantante colombiana no tardaron en aprovechar para lanzar todo tipo de críticas a la pareja.

“Te quedo MUY grande @shakira”, “Claramente tarde o temprano todo se paga! Shakira te amo, eres la mejor”, “Disfruta mientras dure, tus hijos también ven Instagram”, “A esa mujer no le da vergüenza todo lo que digan de ella”, “Clara-mente esto no merece un like” y “La casio… ¿Ninguna como Shakira! Shakira es mucho para ti…”, son por mencionar algunas de las reacciones que se leen en el posteo.

