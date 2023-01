Gerard Piqué subió a sus redes sociales la primera foto con Clara Chía y estallan las redes

El exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué hizo estallar las redes sociales este miércoles al publicar la primera foto junto a su actual pareja Clara Chía Martí en Instagram, en un controversial post que nadie esperaba ver aún.

Durante lo que parece ser un jardín, por las plantas al fondo, Piqué compartió el momento en su cuenta personal, mostrando por primera vez a Clara Chía de quien se presume fue la responsable de la ruptura entre el exjugador y la cantante colombiana Shakira.

Con prendas de color negro, ambos aparecieron posando a la cámara de manera romántica y sin temer a lo que comenta la opinión pública.

Precisamente fueron miles de comentarios los que se dedicaron a escribir en la publicación, especialmente aquellos fanáticos de Shakira que no le perdonaron la infidelidad a Piqué.

Mensajes como “clara-mente esto no merece un like“, “prefiero a Shakira” o “no se compara a la mamá de sus hijos” se leyeron de manera repetida en el post.

Al momento de escribir esta nota la foto de Gerard Piqué y Clara Chía acumulaba en Instagram más de un millón de ‘likes’, mientras que eran más de 10,000 los comentarios que “hicieron” ruido.

Mira la publicación de Gerard Piqué aquí:

