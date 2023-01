Clara Chía y Gerard Piqué habría terminado su relación por problemas derivados de la canción de Shakira con Bizarrap

La sesión #53 del productor Bizarrap en compañía de Shakira sigue dando de que hablar y ahora al parecer la canción podría haber afectado la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía según reportes de la prensa española.

En declaraciones de la periodista Laura Fa del programa Sálvame de la Cadena, presuntamente Clara Chía se habría molestado con Piqué especialmente por una de las frases que Shakira menciona en el tema.

“El malestar de Clara Chía con Gerard habría surgido por una parte de la letra de la canción de Shakira con Bizarrap”, dijo Laura.

Al parecer la frase que hizo ruido a la nueva pareja de Piqué sería en la que la colombiana canta “yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques”, haciendo referencia a que el exfutbolista se habría acercado a Shakira luego de la infidelidad para intentar resolver las cosas.

Aunque las declaraciones de Laura Fa son extraoficiales, la presunta molestia de Chía coincide con otro reporte del diario El Español donde aseguran que la joven de 22 años dejó el apartamento donde compartía con Piqué, supuestamente poniendo fin a la relación.

Tras ello, Chía regresó a casa de sus padres y aparentemente cuenta con el apoyo de toda su familia.

Mientras los problemas pegan, al parecer, en el vínculo entre Clara Chía y Gerard Piqué, Shakira celebra que este miércoles la colaboración con Bizarrap alcanzó las 148 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

