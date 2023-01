Republicanos no contemplan recortes al Seguro Social y Medicare como parte de negociaciones para aumentar el techo de la deuda, según Joe Manchin

Republicanos en el Congreso de Estados Unidos indicaron esta semana que recortes a programas como el Seguro Social y Medicare fueron descartados como parte de las negociaciones para el aumento del límite de la deuda, que alcanzó los $31.38 billones de dólares.

El techo de la deuda llegó a su cifra límite la semana pasada, lo que ha llevado a que el Departamento del Tesoro maniobre con medidas de emergencia para que las agencias sigan operando y cumplir con la nómina de empleados.

Republicanos y demócratas aún no se ponen de acuerdo, ya que, contrario a los segundos, los primeros buscan reducir los gastos federales en temas de salud, educación y laborales, entre otros, según informó el diario de The Washington Post.



Los republicanos de la Cámara de Representantes insisten en recortes de presupuesto como condición para aprobar el aumento del límite de la deuda.



El techo de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales y poder pagar, entre otras cosas, los beneficios del Seguro Social y Medicare, salarios a militares y devoluciones de impuestos, entre otras partidas.

A diferencia de otros países, en Estados Unidos solo el Congreso puede emitir deuda y elevar o suspender el tope como considere conveniente.

Pero si el Congreso está dividido, como ocurre actualmente, el panorama se complica.

En entrevista con Fox News, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy alegó que la Administración Biden juega a la política al no sentarse a negociar.

“Esa es la parte mala aquí que, primero, la Administración dijo que no iban a negociar, y ahora ellos quieren jugar a la política”, planteó el portavoz. “¿Por qué ellos tienen miedo a sentarse para buscar de dónde se pueden eliminar gastos“, planteó el legislador.

“Es simplemente irresponsable por parte del presidente no sentarse a negociar. Nosotros estamos en una deuda de $31 billones”, argumentó el político conservador. “Si tu hijo tiene una tarjeta de crédito y continúa llegando a su límite, tú no puedes simplemente seguir aumentándolo. Tú primero tienes que saber, ¿en qué estas gastando? Mira, yo soy bien razonable. Yo soy bien sensible. Lo único que yo estoy pidiendo es un incremento responsable del límite de la deuda”, sostuvo a la cadena.

Ayer, el senador demócrata conservador de West Virginia, Joe Manchin, indicó a reporteros que McCarthy había accedido a dejar atrás propuestas de recortes a prestaciones sanitarias como parte de las negociaciones.

El anuncio se dio luego de que ambos se reunieran más temprano en un encuentro en el que no hubo compromisos absolutos. Manchin exhortó a McCarthy a encaminar las negociaciones para hallar una ruta que no afecte a los ciudadanos estadounidenses.

Biden ha urgido a los republicanos en la Cámara a trabajar de manera bipartidista.

A juicio del presidente, los planes de sus opositores son una “amenaza” al progreso económico del país.

Te puede interesar:

Trump advierte a republicanos que no toquen Seguro Social y Medicare para negociar el techo de la deuda