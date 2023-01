Muestra su amor a Tigres de la UANL: Rafael Carioca desea retirarse con los felinos

Tigres de la UANL está realizando una importante reestructuración en su plantilla para lo que es el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que uno de sus posibles figuras para abandonar el club era el mediocampista Rafael Carioca. A pesar de esto, el brasileño se ha convertido en una pieza de importancia para Diego Cocca, lo que habría cambiado el rumbo de su futuro.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Nuevo León, el jugador destacó su cambio de idea con respecto a los Tigres de la UANL y ahora desea renovar su contrato con la franquicia ante la gran participación que está teniendo en el presente torneo, llegando al punto de querer retirarse como profesional en esta institución deportiva.

Carioca detalló que ha recibido una gran variedad de ofertas de Brasil y Arabia Saudita, pero sostuvo que actualmente está concentrado en mantenerse con los universitarios, especialmente porque su familia se encuentra bastante cómoda en la ciudad de Monterrey.

“Hay algunas propuestas, la verdad, de Brasil y de otros clubes de Arabia, pero mi preferencia es Tigres. Por cuestión de respeto, de que mi familia está adaptada, mis hijos tienen viviendo acá hace mucho tiempo. Tigres va ser el número 1; voy a esperar que va pasar, ojalá y podamos arreglar esto, creo que no tendremos ningún problema de seguir acá y retirarme acá; y ganar más, porque lo que nos sostiene es la victoria, es ganar. Tenemos que ganar otro título, rápidamente, porque este equipo con la calidad que tiene no puede estar tanto tiempo sin ganar”, dijo.

El jugador brasileño todavía tiene seis meses de contrato con el Club Tigres, pero en este arranque del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se ha convertido en pieza fundamental del director técnico, quien lo ha colocado en los tres partidos disputados hasta la fecha.

“Tengo mi manera de jugar. Personalmente, me gusta mucho la posesión, ahora no solamente sirve la posesión si de repente no haces un sprint, correr, hay que juntar las dos cosas, pero yo sabía que tenía la capacidad” añadió.

“Diego (Cocca) cuando llegó, habló conmigo, me dijo que yo iba a ser muy importante, que contaba conmigo, bueno, que bueno que empecé a jugar, agarrar confianza, la manera en qué estamos jugando, de repente estar ayudando también porque no tenemos una formación, no sé si ustedes perciben, pero durante los partidos, podemos hacer tres, cuatro formaciones con los mismos jugadores, que bueno que está caminando, hay mucho por hacer y nos va a dar mucho”, concluyó.

