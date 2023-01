William Valdés salió de “Venga La Alegría” y confiesa que no ha sido fácil continuar con su vida laboral en México

Luego de que a finales del año pasado anunciara su salida de “Venga La Alegría”, William Valdés confiesa que no ha sido nada fácil continuar con su vida laboral en México, es por eso que tomó una fuerte decisión.

A través de un video publicado en su Instagram, el cubano reveló que tras viajar a Miami para pasar las fiestas decembrinas al lado de su familia, se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era volver al lugar en donde inició su vida en la televisión.

“Es oficial: le tengo que decir adiós a México. Fueron cuatro años espectaculares, llenos de muchísimas aventuras y experiencias. Desde hace tres meses no tengo -trabajo-, entonces se me complica muchísimo vivir aquí en México y por eso he tomado la decisión de volver a vivir en Miami”, comentó William.

Para finalizar, el conductor dio a conocer que Tv Azteca frenó sus oportunidades dentro de la pantalla chica y confesó que, aunque tendrá que empezar de cero, está seguro de que en Miami encontrará un proyecto que lo haga volver a lo que más ama.

Lee más de William Valdés aquí:

Fans atacan a William Valdés y dicen que lo quieren fuera de México, él responde: “Ojalá se les cumpla pronto ese deseo”

William Valdés se niega a revelar su orientación sexual y denuncia una campaña de desprestigio en su contra

Miami llora la muerte de Rubén Ferrer, el descubridor de Chino & Nacho y William Valdés