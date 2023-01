Diego Cocca emociona a la fanaticada de Tigres de la UANL: “Diego Lainez está muy cerca”

Los Tigres de la UANL siguen armando un fuerte equipo que buscará conquistar el torneo Clausura de la Liga MX bajo la dirección de Diego Cocca, por lo que la directiva del club está trabajando para confirmar la contratación de Diego Lainez, quien habría aceptado la propuesta de los felinos para regresar al balompié azteca tras su paso por Europa.

Ante este hecho, el estratega de los universitarios conversó con Mediotiempo para hablar sobre su planificación para el torneo y especialmente sobre el fichaje de Lainez, el cual aseguró que va “muy avanzado”.

“El mensaje y entiendo la inquietud, es el mismo, estamos armando un equipo que llevará un proceso. Ya vino Fernando Gorriarán y ya está jugando, será un refuerzo importante; está Nico Ibáñez, que también estamos convencidos que nos va a dar su cuota de gol; me dijeron que está avanzado lo de Diego Lainez, es un jugador que ya ha destacado en México, y sabe lo que es jugar en un equipo grande y ser campeón, así que se está cerrando esta etapa”, expresó.

El objetivo del equipo es que Lainez llegue este fin de semana a Monterrey para que pueda someterse a los exámenes médicos pertinentes para comprobar su estado físico y posteriormente firmar el acuerdo que lo vincularía los próximos años con el club.

“El análisis fue interno y la directiva se encargó del tema contractual, no es nada agradable esa parte, más con una persona como Thauvin, pero las reglas son claras. Se decidió la llegada de Nico Ibáñez, desearle lo mejor, lo hemos despedido y el fútbol no se le termina acá y no hacer una tragedia, desearle la mejor de las suertes y nos dedicaremos al equipo que queremos formar”, añadió Cocca.

Diego Lainez viene de jugar con el Sporting Braga de Portugal y a pesar de formar parte del Real Betis, el cuerpo técnico del equipo no tiene en sus planes la participación del mexicano, por lo que este fichaje resultaría beneficioso para ambas partes.

