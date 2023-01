Dulce María estalla de felicidad con todos los conciertos agotados de RDB

Hace tan solo pocos días Rebelde (RBD) anunció las fechas de su gira de conciertos por Estados Unidos, México y Brasil, lo que marca el regreso de una de las agrupaciones más famosas de latinoamérica a los escenarios después de muchos años ausentes.

Dulce María, integrante de la banda, no ocultó la felicidad que siente tras ver todas las entradas para la mayoría de los conciertos que darán están completamente agotadas. Además, anunciaron nuevas fechas.

“¿Cómo se asimila esto después de 15 años!!!??? Sold out en 24 horas todo el tour! Infinitas gracias gracias y gracias por llevarnos en su corazón todos estos años! Por esperarnos, por no olvidarnos, por crecer juntos por estar dispuestos y ansiosos de encontrarnos después de tomar diferentes caminos, después de atrevernos a ser nosotros mismos “sin importar mucho lo que digan de nosotros“ tan diferentes pero más allá de cualquier diferencia hay algo mucho más grande que nos une no solo a nosotros #RBD si no a ustedes también! Que es el amor !!! Los sueños, la fe, la esperanza, la música !!!! miles de emociones , momentos y aprendizaje y toda una generación”, fue parte de lo que dijo la cantante y actriz al publicar que todas las fechas están completamente agotadas.

La gira de RBD comenzará el 25 de agosto en El Paso, Estados Unidos, y terminará el 2 y 3 de diciembre en Ciudad de México, en donde le darán un show especial a los mexicanos que durante tantos años los han esperado y que en sus carreras en solitario igualmente los han acompañado en este largo camino.

“Gracias a cada uno de ustedes! vamos a dar lo mejor de nosotros! Y cómo sabemos que no es suficiente abrimos 6 fechas más!! Los amamos!! y Gracias a Dios por darnos este regalo hermoso que no esperábamos, gracias a todos por hacerlo posible”, concluyó la cantante y actriz mexicana.

