El rescate de la capa de ozono

La capa de ozono de la Tierra está en camino de recuperarse, gracias a décadas de trabajo para deshacerse de los productos químicos que dañan la capa de ozono, según descubrió un panel de expertos internacionales respaldados por las Naciones Unidas.

La capa de ozono cumple una función importante para los seres vivos en nuestro planeta. Este escudo en la estratosfera protege a los humanos y al medio ambiente de los niveles dañinos de la radiación ultravioleta del sol.

La comunidad internacional se alarmó después de que los expertos descubrieran un agujero en la capa de ozono en mayo de 1985. Los científicos habían descubierto previamente que los productos químicos como los clorofluorocarbonos, utilizados en la fabricación de aerosoles y como disolventes y refrigerantes, podían destruir el ozono.

Dos años después del descubrimiento del terrible estado de la capa de ozono, los organismos internacionales adoptaron un acuerdo global llamado Protocolo de Montreal. Esto estableció la eliminación gradual de casi 100 productos químicos sintéticos que estaban vinculados a la destrucción del ozono de suma importancia.

“La capa de ozono estaba siendo degradada por una clase de productos químicos producidos por el hombre (clorofluorocarbonos e hidrofluorocarbonos) que ingresaban a la atmósfera. Estos productos químicos son, por coincidencia, gases de efecto invernadero muy potentes. Los productos químicos se utilizaron como solventes y refrigerantes, y una vez que se identificó el daño y se vinculó claramente a estos productos químicos en particular, se forjó un acuerdo internacional que limitó y finalmente eliminó la producción y el uso de estos productos químicos. La razón por la que funcionó tan rápido es porque estos químicos fueron reemplazados fácilmente por otros químicos existentes que no eran tan dañinos”, explicó el Dr. Gabriel Filippelli, profesor de Ciencias de la Tierra y director del Centro de Salud Urbana de la Universidad de Indiana. Filippelli es biogeoquímico con amplia formación en cambio climático en sistemas marinos y terrestres y autor del libro Climate Change and Life: The Complex Co-evolution of Climate and Life on Earth, and Beyond (Cambio climático y vida: la compleja coevolución del clima y la vida en la Tierra y más allá).

La pregunta es por qué en referencia a la capa de ozono se llegó a un consenso y se cumplió, pero en cuanto a la quema de combustibles fósiles no. “Se ha construido el mismo tipo de acuerdo internacional para reducir las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles, pero a diferencia de los productos químicos que destruyen la capa de ozono, los combustibles fósiles se utilizan prácticamente en todos los sectores de la economía mundial, y eliminarlos rápidamente tiene sus efectos prácticos y prácticos límites económicos. Esta es la razón por la que a menudo se habla de “reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030” ó 2040 o 2050; llevará más tiempo, y las sociedades globales no se han dado cuenta del hecho de que lidiar con la crisis climática ahora debería tener el mismo, si no más, urgencia como solucionar la crisis del ozono hace décadas”, agregó el Dr. Filippelli.

En el último informe sobre el progreso del Protocolo de Montreal, el panel respaldado por la ONU confirmó que casi el 99 % de las sustancias prohibidas que agotan la capa de ozono se han eliminado.

Si las políticas actuales se mantienen, se espera que la capa de ozono se recupere a los valores de 1980 para 2040, anunció la ONU.

*Johani Carolina Ponce es una periodista venezolana que trabaja con la organización Sachamama.org como Media Engagement and Public Relations Manager.