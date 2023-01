Kate del Castillo relata su experiencia al trabajar con “patanes”

La actriz Kate del Castillo tiene una amplia carrera artística, y es que sus fanáticos podrían recordarla por las grandes actuaciones que ha realizado desde el momento que tomó la determinación de dedicarse a esta profesión para llevar contenido de entretenimiento a los hogares.

A su vez, la mexicana fue una de las productoras de ‘Volver a Caer’. Por ello, tuvo la oportunidad de escoger al actor que sería su pareja durante las grabaciones de la novela que además será transmitida a través de la plataforma ViX+, y es que se trató de Maxi Iglesias.

“Sí, desde que lo leí dije ‘es para Maxi’. Primero, queda perfecto para el personaje, segundo, es un gran amigo mío y porque sé que me va a cuidar y voy a estar en buenas manos y porque hay un amor y un respeto entre los dos, y quiero que eso se muestre en pantalla”, manifestó Kate.

Del Castillo mencionó que en diversas oportunidades ha trabajado con hombres que al momento de las grabaciones no son nada profesionales, tomando en consideración que al final de todo es una situación un poco incómoda.

“Son momentos muy vulnerables para ambos, no nada más para la mujer, para los dos, son momentos vulnerables porque estás trabajando. Y yo he estado con varios patanes que digo yo, ‘esto no se atreve a hacérmelo afuera, ¿por qué lo hace cuando está rodando la cámara? ¡qué patán!’, ¿me entiendes?”, reseñó People en Español.

La mexicana explicó su experiencia cuando debe trabajar aquellas escenas íntimas en la cama. Por ello, aseguró que la circunstancia, sin duda, se vuelve embarazosa, aunque haber trabajado en esta ocasión al lado de Iglesias hizo que las cosas fluyeran de una mejor forma.

“Siempre es incómodo. Sin embargo, de verdad para mí me lo hizo mucho más fácil estar con él, que sí conozco y que sí de verdad es mi amigo, y que me va a cuidar. Eso hace la gran diferencia, por lo menos para una mujer sí”, añadió durante la entrevista.

