Cheslie Kryst, Miss USA 2019, cumple un año de haberse quitado la vida tras lanzarse de un piso 29 en NYC

El 30 de enero de 2022 el mundo despertó con una noticia que los consternó, debido a que había un cadáver que cayó de un edificio. Posteriormente, anunciaron que se trataba de Cheslie Kryst, quien fue la ganadora de Miss USA 2019.

La atleta que tenía 30 años en el momento que tomó la determinación de no seguir con vida, decidió lanzarse desde un piso 29 ubicado en Nueva York. Además, Kryst tenía una década padeciendo de depresión y tras no encontrar una salida terminó compartiendo un post que luego muchos entendieron su mensaje.

“Que este día te traiga descanso y paz“, fueron las palabras que acompañaron la última foto que subió a su cuenta de Instagram.

Madre de Kryst rompió el silencio

La también abogada tenía en mente quitarse la vida desde hace algún tiempo. Por ello, antes de suicidarse, tomó la determinación de dedicarle unas palabras a su madre, y así explicarle el motivo que la llevó a no querer seguir con vida, sin duda, el texto la dejó consternada tras revelarlas en ‘Red Table Talk’.

“Primero, lo siento, para cuando recibas esto, ya no estaré viva. Y me hace sentir mucho más triste escribir esto porque sé que te va a doler más. Te amo madre, y tú eres mi mejor amiga, y la persona por la que he vivido durante años. Yo quisiera quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza persistente, la desesperanza, y la soledad”, comenzó diciendo Kryst.

“Yo nunca te he dicho estos sentimientos, porque nunca quise que te preocuparas, y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero ahora sé que nunca será así. Ellos me siguen en cada logro, éxito, reunión familiar, cena de amigos”, escribió para su madre.

“Yo lloro casi todos los días ahora, como si estuviera de duelo. He deseado la muerte por años y yo sé que a ti te hubiera gustado saber y ayudar, pero yo no quería compartir este peso con nadie”, agregó en su carta de despedida.

