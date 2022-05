Madre de Miss USA, Cheslie Kryst, que se lanzó de piso 29 en NYC, revela los textos de despedida de su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La exMiss USA, Cheslie Kryst, quien se suicidó lanzándose de un piso 29 en Nueva York, le envío mensajes de texto a su madre para despedirse antes de quitarse la vida.

En un episodio del programa de Facebook “Red Table Talk”, conducido por la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith; la hija de ambos, Willow, y la madre de la actriz, Adrienne Banfield-Norris, la mujer reveló la última comunicación de Kryst.

En el envío, la reina de belleza reconoce a April Simpkins, de 53 años, el dolor que le estaría causando.

“Primero, lo siento, para cuando recibas esto, ya no estaré viva. Y me hace sentir mucho más triste escribir esto porque sé que te va a doler más”, le escribió Kryst, que tenía 30 años al momento de su suicidio.

La también abogada envió los mensajes en momentos en que su madre se encontraba en una clase de ejercicio. Fue debido a lo anterior que la progenitora leyó el aviso una hora después.

Kryst sabía que su madre estaría ocupada cuando le mandó el texto.

“Te amo madre, y tú eres mi mejor amiga, y la persona por la que he vivido durante años. Yo quisiera poder quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza persistente, la desesperanza, y la soledad”, continuó.

“Yo nunca te he dicho estos sentimientos, porque nunca quise que te preocuparas, y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero ahora sé que nunca será así. Ellos me siguen en cada logro, éxito, reunión familiar, cena de amigos”, relató la afroamericana.

“Yo lloro casi todos los días ahora, como si estuviera en duelo. He deseado la muerte por años. Y yo sé que a ti te hubiera gustado saber y ayudar, pero yo no quería compartir este peso con nadie”, se sinceró.

“A pesar de eso, sinceramente gracias por estar ahí para mí en algunos de mis momentos de soledad sin que yo te dijera que te necesitaba”, añadió.

“Tú me has mantenido viva y lista para enfrentar otro día, porque tú contestaste cada llamada y tú estás ahí para mí en un abrir y cerrar de ojos. Tú me escuchas y te preocupas cuando te hablo sobre lo que está pasando en mi vida y siempre me haces sentir que me amas”, destacó.

“Te amo más que a cualquier otra persona que conozco. Tú no has hecho nada malo, tú lo has hecho todo bien”, concluye quien fuera la corresponsal del programa “Extra”.

La modelo sufría de depresión desde los 20 años, y previamente había intentado quitarse la vida.

Kryst había hablado públicamente sobre su batalla, e incluso en el Día Internacional de la Salud Mental en el 2019 compartió una publicación en Facebook en la que exhortaba a sus seguidores a que se sometieran a terapia en caso de ser necesario.

“La cosa más importante que yo hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me dio grandes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si me espera un mes cargado”, declaró en ese momento.

Kryst se lanzó del piso 29 de un edificio en Midtown, Manhattan, el 22 de enero pasado.

Si usted está sufriendo de ansiedad, depresión o tiene pensamientos suicidas se puede comunicar a la línea de Prevención Nacional de Suicidio al 1-800-273-8255 o puede visitar SuicidePreventionLifeline.org.

Te puede interesar:

Miss USA ofrecerá talleres de salud mental a sus concursantes tras el suicidio de Cheslie Kryst