Muere Miss USA 2019, Cheslie Kryst, al saltar de un edificio en Nueva York

Las autoridades policiales de Nueva York acudieron a un edificio de lujo en el Midtown cuando se reportó que una mujer saltó del mismo. El cadáver de la víctima fue identificado como Cheslie Kryst, quien ganara el Miss USA en 2019.

De profesión abogado y con apenas 30 años, Cheslie Kryst, saltó del edificio Orion, un rascacielos de 60 pisos ubicado entre las calles 350 W. 42nd St. cerca de las 7 de la mañana de este domingo. Horas después, las redes sociales y su propia familia la identificaron como Miss USA 2019. View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie Kryst. Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA”, compartió la familia de Miss USA 2019 horas después que la modelo y abogada saltara de unos edificios de lujos ubicados en Nueva York.

Cheslie Kryst vivía en el piso número 9 del edificio, pero testigos dijeron a las fuentes policiales que fue vista por última vez en la terraza del piso de 29. View this post on Instagram A post shared by Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

