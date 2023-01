Jay Leno sufre otro accidente que le dejó varios huesos rotos

Hace unos días, el reconocido presentador estadounidense Jay Leno sufrió un accidente de moto. En una entrevista con Las Vegas Review-Journal, el presentador de televisión, de 72 años, reveló que se está recuperando de un choque que lo dejó con varios huesos rotos.

Este accidente ocurrió apenas unas semanas después de que sufriera quemaduras de segundo grado en su rostro, tras un incendio que se produjo en el garaje de su casa de Los Ángeles.

Leno le explicó al medio que “Se cayó” de su moto y eso le produjo varias lesiones de las que está recuperándose. “Tengo una clavícula rota. Tengo dos costillas rotas. Tengo dos rótulas rotas”, enumeró. “¡Pero estoy bien!”, añadió la estrella que prepara su regreso a Las Vegas con un unipersonal en marzo. “Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana”.

Según Leno, ese día estaba en la ruta probando una motocicleta Indian de época, fabricada en 1940, cuando notó el olor de una fuga de gasolina y decidió parar para investigar. “Giré por una calle lateral y atravesé un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo había estirado un cable a través del lugar, sin ninguna señalización colgando de él”, explicó. “Así que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto. La moto siguió andando, y ya sabes lo que pasa en esos casos”, añadió.

El ex presentador de ‘Tonight Show’ dijo también que al principio no hizo público su accidente porque había mucho caos y cobertura de su anterior incidente de noviembre. “Ya saben, después de quemarte el cuerpo, este incidente no te lo cobran”. “Después de eso eres Harrison Ford estrellando aviones. Sólo quieres agachar la cabeza cuando ves venir el peligro”, expresó bromeando.

