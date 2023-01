Ana Jurka: “Ni mi cuerpo, ni mi mente estaba para este viaje en este momento”

“Ni mi cuerpo, ni mi mente estaba para este viaje en este momento”… Es parte de lo poco que Ana Jurka compartió desde que fue notificada de que a partir del 17 de febrero ya no será presentadora de ‘En Casa con Telemundo’, y regresará a estar dedicada únicamente a los shows deportivos.

La periodista se tomó unos días de vacaciones en la nieve junto a su esposo, Joshua, y sus dos hijos Seth y Noah, pero lejos de lo que muchos pudieran especular que haya sido justo después de que le dieran la noticia de su cambio de juego laboral, realmente fue casualidad, pues Ana ya tenía pedido estos días libres y planeadas estas mini-vacaciones, que justo la sorprendieron con la noticia y transitando una gripe que la tuvo varios días sin voz.

Aunque no ha dado detalles sobre su futuro laboral, ni aún ha confirmado su salida del show de la tarde de Telemundo, sí escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, que a buen entendedor, le sobran las palabras.

“En el medio de la nada, desconectándome en familia. No les mentiré: ni mi cabeza, ni mi cuerpo estaba para este viaje en este momento, pero ya estaba programado y mi familia no tiene que sufrir ni mis dolores de cabeza, ni mi garganta dolida. Gracias Dios por mi familia”, escribió acompañándolo de una serie de fotos que hablan más que sus palabras.

Sin duda, aunque salió de casualidad, estos días desconectada del mundo y solo compartiendo con su familia, le cayeron muy bien a Ana Jurka, quien no solo viene de un ritmo de trabajo muy intenso entre lo que eran sus labores diarias en ‘En Casa con Telemundo’, y los shows y juegos de deportes, sumado a todo lo que hizo durante el Mundial, también le llegó este cambio no esperado.

De hecho, compartió varios videos y fotos junto a su familia en donde se la fue viendo, a medida que pasaban los días, muy pero muy feliz.

Recordemos que hace unos días te contamos que Telemundo comenzó el año con despidos y cambios, en el caso de Ana Jurka, desde el 17 de febrero será su último día de presentadora de ‘En Casa con Telemundo’, pues, luego del despido de Karim Mendiburu y Copá Álvarez, los ejecutivos de deporte habrían decidido que era tiempo de terminar con el ‘préstamo’ a entretenimiento y la necesitaban de regreso en su 100% para que cubra los puestos que quedaron vacíos, más los propios.

Por lo que Ana, además de lo que la vemos hacer normalmente en deportes, como ser la representante oficial de todo lo de FIFA, junto a Andrés Cantor, también se tendría que hacer cargo de los shows que hacían sus colegas y amigos que salieron el jueves pasado de la cadena.

¿Qué pasará con ‘En Casa con Telemundo’? Sin duda la salida de Ana Jurka será un golpe duro para el show de mayor éxito de la tarde de la cadena. De manera extraoficial te podemos decir que hay mucha preocupación, ya que, incluso, cuando a la periodista deportiva le ha tocado faltar al show, su ausencia se veía reflejada en la caída del rating.

Por lo pronto, este próximo miércoles regresará a sus actividades y a sus shows: los que tenía y los que recibirá con la salida de sus compañeros y amigos. View this post on Instagram A post shared by Ana Jurka (@anajurka)

