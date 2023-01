Video: Enorme roca se estrella contra una casa en Hawái y casi aplasta a una mujer

Una familia de Hawái se encuentra en estado de shock después de que una roca de 5 pies se estrellara contra su casa, y un video captara el momento.

Caroline Sasaki estaba entrando a su sala de estar en Honolulu el domingo por la noche cuando la enorme roca se estrelló contra su casa.

Según se estima, la enorme roca viajó desde una ladera cercana y atravesó una pared de bloques de hormigón fuera de la casa, arañando el automóvil de la familia, antes de estrellarse contra la sala de estar y entrar en un dormitorio, informó Hawaii News Now.

Como se puede ver en las siguientes imágenes, la roca pasó muy cerca de ella mientras caminaba hacia el sofá para ver la televisión. Ella le dijo al medio que la familia acababa de mudarse a la casa este mismo mes.

“Escuché el fuerte estallido y, aparentemente, la roca pasó justo frente a mí, lo cual no sabía”, dijo a Hawaii News Now. “No lo vi. Todo lo que escuché fue el boom y luego alguien me preguntó si estaba bien”.

En ese momento, había otros tres en la casa, pero al igual que Sasaki, ninguno resultó herido.

Se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo la roca se estrelló contra la casa y de dónde vino. La roca permanecía dentro de la casa hasta el lunes, según el medio.

“Básicamente, estoy en estado de shock”, dijo Sasaki a ABC7. “Me niego a mirar los videos, así que, no estoy seguro de qué tan cerca, pero todos me dicen que tengo suerte”.

El área ha sufrido muchos cambios en los últimos años, informó Hawaii News Now, y ahora un muro de cemento sostiene la empinada ladera cerca de la casa de Sasaki.

“Había una preocupación incluso antes de que esto sucediera”, dijo Sasaki sobre la ladera cercana donde descansan muchas rocas.

